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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يطرح خطة الإصلاح القضائي الإسرائيلي مع نتنياهو

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي مع نتنياهو

طرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في اجتماع خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الخميس خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي في تل ابيب، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها مسؤول كبير في إدارة بايدن القضية بشكل مباشرة مع نتنياهو. وتشعر إدارة بايدن بالقلق من أن الخطة قد تضر باستقلال النظام القضائي الإسرائيلي والمؤسسات الأخرى.

وعمقت الخطة، التي تم الإعلان عنها بعد أقل من أسبوعين من تولي حكومة نتنياهو اليمينية السلطة، الانقسامات السياسية وأثارت الخوف بين البعض من أن التوترات المتزايدة يمكن أن تمزق المجتمع الإسرائيلي.

وناقش البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة مدى رغبته في التأثير على القضية الداخلية الإسرائيلية الحساسة والمشحونة سياسيًا والتي يخشى الكثيرون في اعضاء الحكومة الأمريكية أن تؤثر على إسرائيل،  وعلى علاقة الولايات المتحدة تل ابيب أيضاً فيما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما قاله سوليفان بخصوص الخطة.

وستحد خطة الحكومة الإسرائيلية، في حالة تنفيذها، بشكل كبير من قدرة المحكمة العليا على مراجعة القوانين وإلغائها.

ويشمل تمرير قانون الذي من شأنه أن يسمح للائتلاف الحاكم بتجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة تبلغ 61 صوتًا في الكنيست المكون من 120 عضوًا.

كما يسعى إلى إنهاء قدرة المحكمة العليا على إلغاء القرارات الإدارية للحكومة على أساس "المعقولية" ، مما يقلل بشكل كبير من الرقابة القضائية. وتتوخى الخطة منح الحكومة والتحالف في البرلمان سيطرة مطلقة على تعيين القضاة.

وتتضمن الخطة تغيير القانون بحيث يتمكن الوزراء من تعيين معينين سياسيين كمستشارين قانونيين في وزاراتهم، وهو أمر لا يخضع لسلطتهم اليوم.

يذكر أن  المسؤولين الأمريكيون قالو إن سوليفان أثار أيضًا مخاوف إدارة بايدن بشأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في لقائه الخاص مع نتنياهو.

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