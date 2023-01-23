الوزير المفوض: صرف تعويضات للصيادين يعكس سياسة الدولة في تشجيع المنتج المصري|فيديو

أكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض و المفكر الاقتصادي، أن صرف تعويضات للصيادين يعكس سياسة الدولة في تشجيع المنتج المصري، مضيفاً أن مصر تتجه إلى تشجيع المنتج المصري بدلاً من الأجنبي.

منجي بدر: تطوير صناعة المراكب الصغيرة

و أضاف منجي بدر خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" ، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على قناة "صدى البلد"، أن صرف وزارة التضامن تعويضات للصيادين، يعظم من إنتاج الثروة السمكية من البحيرات، بالإضافة إلى تطوير صناعة المراكب الصغيرة.

وأشار الوزير المفوض و المفكر الأقتصادي إلى أنه يجب دمج قطاع الصيادين، من القطاع غير الرسمي إلى القطاعات الرسمية، وذلك من خلال إعطائه المزايا المادية، والحوافز.