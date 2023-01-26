سيظل منارة..مصطفى بكري ينعي سامي شرف بكلمات مؤثرة..فيديو

نعى الإعلامي مصطفى بكري، المناضل الوطني الرجل الشريف النزيه الناصري حتى أخر لحظة سامي شرف الوزير السابق لشؤون رئاسة الجمهورية ومدير مكتب الزعيم جمال عبد الناصر للمعلومات رحل بعد رحلة عناء مع المرض.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سامي شرف تاريخ طويل منذ التحاقه عضو في تنظيم الضباط الأحرار ودخل المخابرات الحربية واقترب من عبد الناصر، مؤكدا أن سامي شرف أحد مؤسسي المخابرات العامة والمباحث العامة وهو من أسس جهاز الأمن الوطني واقترب من عبد الناصر كثيرا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أسم سامي شرف سيظل منارة وعطائه ليكون المثل والقدوة، مؤكدا أن سامي شرف اهداني مذكراته في 6 أجزء وكانت علاقتي معه تكاد تكون شبه يومية.

خلوا بالكم من اسم عبد الناصر وتاريخه

واشار مصطفى بكري إلى أنه عندما زرت سامي شرف في المستشفى قبل أن تنقطع عنه الزيارة قال “خلوا بالكم من اسم عبد الناصر وتاريخه ولا تتوقفوا عن تفنيد الأكاذيب والادعاءات”.