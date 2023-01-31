جناح الأزهر اليوم | مسابقة للزوار.. تخفيض الأسعار 30%.. توعية ضد الإلحاد

شهد جناح الأزهر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، عدة أحداث وفعاليات مهمة، لخدمة زوار الجناح، الذي يعتبر من العلامات المميزة في معرض الكتاب كل عام.

ونستعرض في هذا التقرير، أبرز أحداث جناح الأزهر خلال اليوم.



فكر الإمام الشعراوي في جناح الأزهر

قدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره كتاب "محمد متولي الشعراوي: جولة في فكره الموسوعي الفسيح"، بقلم الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وعن منهج الشيخ الشعراوي في تفسيره لكتاب الله، يذكر المؤلف أن أهم ما أكده الإمام محمد متولي الشعراوي في تفسيره، هو أن القرآن كتاب الحياة؛ فقد جمع صلاحها وإصلاحها، وبه وحده تسير عجلة الحياة على أحسن وجه يُتاح؛ ذلك أن الرجل في دروسه كلها لم يخرج عن كتاب الله؛ فهو دائما يقف أمام آية يشرحها، ويفصل ما أجمل من معانيها، وهذا الشرح وحده قد جمع شؤون الحياة، وخاض به الشيخ فيما يشغل الناس من أمور الاجتماع والسياسة والأخلاق والاقتصاد، ومعنى ذلك كله أن القرآن قد أصبح بتفسيره الناطق من فم الشيخ دستور الناس، ولهم فيه غُنية من ناحية الإصلاح والصلاح عما سواه.

ويذكر رجب البيومي؛ مؤلف الكتاب، أن الشيخ الشعراوي تواضع حين قال في مقدمة التفسير: "خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرًا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية، تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات"، فقرر أن خواطره لا تعني تفسيرا للقرآن مع أنها من صميم التفسير، ولعل هذا التواضع مبعثه الاحتراز الشديد أن يكون في خواطره ما لا يتفق ومراد الله من قوله، وأي شيء في ذلك؟! فكل مجتهد يخطئ ويصيب، ويثاب على الخطأ والصواب معا حين يُخلص في فهمه ويبذل قصارى جهده في استيفائه.

كتاب الإمام الشعراوي

قصة الأطفال "تيكا والكوكب الأخضر"



كما قدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزوراه من الأطفال كتاب "تيكا والكوكب الأخضر"، من إصدارات سلسلة كتب مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، قصة ورسوم باسم صلاح الدين، تستهدف النشء من سن 4 إلى7 سنوات، لتعريف الأطفال بخطورة الممارسات الضارة على البيئة.

وتدور القصة حول "تيكا" وأصدقائها الذين يلتقون لجمع الثمار والرحيق في الحديقة، ولكنهم يتفاجؤون بقلة المحصول، وذبول الزهور التي يحصلون منها على الرحيق لصنع العسل.

فذهبت "تيكا" وأصدقاؤها إلى دكتور "شكشوك" لعرض المشكلة، فأخبرهم أن قلة الماء هي السبب في أن الزرع أصبح ضعيفًا، وأن حرق الأوراق القديمة والقمامة تسببت في تلوث الجو بالدخان الذي يجعل النباتات ضعيفة ومريضة، كما أن الدود والحشرات الضارة تهاجم النباتات؛ لذا يجب عليهم العمل بسرعة لإنقاذ الحديقة.

فقامت "تيكا" وأصدقاؤها بتنظيف الحديقة، وطرد الدود والحشرات الضارة، وجمع القمامة ووضعها في سلة المهملات، كما صنعوا غذاء طبيعيًا لنباتات الحديقة من الأوراق والنباتات القديمة بدلاً من حرقها، كما هدموا سد الأحجار الذي كان يمنع الماء من الوصول للحديقة.

وهكذا عادت الحديقة إلى سابق عهدها أجمل مما كانت، ثم علقوا لوحات النظافة في كل مكان، وراحوا ينظرون إلى السماء الجميلة والسحاب الأبيض من غير دخان ولا تلوث، وبعد أن أنبتت الزهور مرة أخرى عاد النحل إلى العمل، وأصبح لديهم الكثير من العسل.

قصة الأطفال



تخفيض أسعار الكتب

وتيسيرا على زوار جناح الأزهر ومحبي اقتناء الكتب، قرر الأزهر تخفيض ثمن الكتب الحديثة من اصدارات ٢٠٢٣ بقيمة 30%، والتي يبلغ عددها 40 إصدارا، منها: قضايا مجتمعية وحلول شرعية، وجوانب الإنصاف والإصلاح للمرأة في الشريعة الإسلامية، والتراث الأزهري ماضيه وحاضره، والجانب المعرفي للإلحاد، وجريمة الانتحار .. الأسباب وطرق الوقاية من المنظور الإسلامي، ودعوى الإسلاموفوبيا النشأة- الأسباب- الآثار - العلاج، والأعمال الفلسفية الكاملة للدكتور محمد غلاب.

بيع الكتب

ندوة عن مواجهة الإلحاد

ونظم جناح الأزهر الشريف ،اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "العلم والإيمان ..تكامل لا تعارض"، حاضر فيها الدكتور محمد داوود، أستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، والدكتور عمرو شريف، الكاتب والمفكر في مجال الإلحاد، وأدار الندوة الإعلامي، حسن الشاذلي، حيث ناقش المحاضرون طبيعة العلاقة بين العلم والدين.

وقال الدكتور محمد داوود، إن العلاقة بين العلم والدين علاقة تكامل، فالعلم والدين يكملان بعضهما الآخر، وعندما يأمرنا القرآن الكريم بالكيفية يترك لكل زمن وسائله وآلياته في البحث والتحليل حتى يظل البحث العلمي حرًا مطلقًا، وقد ذكر القرآن الكريم قيمًا علمية وأخلاقية عامة مطلقة وترك لكل زمن الحرية التامة في تحديد الوسيلة والآليات المتاحة لتحقيق القيم العامة التي ذكرها.

وبيَّن أستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، أن القرآن الكريم جعل العلم مهمةً للإنسان، واستشهد بالعلم والمنهج العلمي في التفكير ودعا إليه في آياته، لأن القرآن يعتمد على الأدلة العقلية والعلمية في التفكير، وكذلك العلم شاهد الثقة المقبول لدى كل العقول في كل زمان ومكان، مؤكدًا أن العلاقة بين العلم والدين علاقة مؤكدة والحديث عن وجود ثنائية وانقسام بين العلم والدين حديث مجحف ومفتعل، لأن الإسلام والقرآن الكريم بمثابة دعوة إلى العلم ورسالة تنويرية وسببًا للرفعة والمكانة العالية.

من جانبه أشار الكاتب والمفكر في مجال الإلحاد د. عمرو شريف، إلى أن الدين الإسلامي والكتب العلمية والعقل والمنطق يثبت بالدلائل أن العلم لا يتعارض مع الدين ولا الإسلام، مستشهدًا بالآية " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"، فالله سبحانه وتعالى يبين أن نصيب العلم من الدين كبير ويقدم الأدلة بتدبر ومنطقية على صحة القرآن الكريم، وعلى أن العقل والعلم والمنهج الإسلامي هو منهج علمي متناغم ومتكامل الآليات والكيفية، وهذا التناغم والانسجام بين الدين والعلم يحقق طمأنينة القلب، ولذلك يجب علينا أن نتعامل مع القرآن الكريم في ضوء أنه كتاب منزل من السماء يقوم على العلم ويدعو إلى البحث عن الغائيات ولا ينبغي أن نجعل من أفهامنا للقرآن الكريم حكمًا على حقائق العلم فقط.

وأوضح د. شريف، أن من أهم عطاءات القرآن الكريم أنه أسس المنهج العلمي الشامل، فكما كان العلم قبل الإسلام يسير بالمنطق والعقل، فالإسلام جاء وأسس منهج الاستقراء والنظر واستخدام الحواس، مؤكدًا أن مشكلتنا الرئيسة تكمن في سوء الفهم لطبيعة العلاقة بين الدين والعلم، والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعزيزها بالقراءة والعلم والمعرفة.

ندوة عن الإلحاد



مسابقة "اختر هديتك" بجناح الأزهر

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٤)، مسابقة يومية بعنوان، "اختر هديتك"، وذلك على شاشة عرض تفاعلية، بهدف التوعية والتثقيف وإدخال السرور على رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب، وتشجيعهم على البحث والإجابة على مجموعة من الأسئلة الدينية والثقافية والتوعوية التي تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.

ويشهد جناح الأزهر الشريف توافد كثيف وحماس من قبل زوار معرض الكتاب من جميع الفئات العمرية، من الجنسين، وقد حرص زوار الجناح على المشاركة والإجابة على أسئلة المسابقة، من خلال الشاشات التفاعلية التي خصصها جناح الأزهر منذ بداية أيام المعرض لفعاليات المسابقة، ولعرض مواد فيلمية ووثائقية عن جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في مساعي السلام والعيش المشترك ومجابهة الفكر المتطرف، فضلًا عن عرض سير أعلام الأزهر القدامى وفي مقدمتهم إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوي.