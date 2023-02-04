أخبار الفن.. النجوم فى حفل خطوبة أبنة دينا رامز .. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

احتفلت الاعلامية القديرة دينا رامز والاعلامي طارق علام بخطوبة ابنتهما عقد ، بحضور عد مم الاعلامين والفنانين ، الذين حرصوا علي مشاركتهما فرحتهما .

وحرص كل من الفنان محمد رمضان والفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل والفنان سامح الصريطي والاعلامية عزة مصطفي والكاتبة الصحفية اماني ضرغام علي الحضور ومشاركة كل دينا رامز وطارق علام فرحتهما .

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفل زفاف الفنان أحمد عصام يجمع بين الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني لأول مرة .

حيث شارك الفنان تامر حسني الفنان عمرو دياب الغناء على أغنية “ يا أنا يا لا ” ، خلال حفل الزفاف .



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ فى كل أسبوع حكاية ” البرومو الرسمي لحكاية “ ملك وكتابة ” للمخرجة روجينا بسالي ، تمهيداً لعرضها ، اليوم ، على مجموعة قنوات cbc .

وخطي البرومو على اشادات العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، متوقعين ان تكون حكاية ملك وكتابة مختلفة عن ما سبقها من حكايات ، خاصة وانها تضم عدد كبير من الفنانين، وتعنمد على أماكن تصوير مختلفة وتناقش قضية تهم الاسرة المصرية .

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي والتى تعد من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية ، قد عرفت بموافقها الإنسانية والوطنية .

بولا محمد شفيق هو الاسم الحقيقى للفنانة نادية لطفى ، وقد أطلق عليها والدها هذا الاسم تقديرا للدور الذى لعبته الممرضة فى والدتها التى حملت قدر من الخطورة على والدتها .

كشفت الفنانة إنتصار عن خوضها الماراثون الرمضاني القادم بعملين ، وذلك بعد النجاح الذي حققته من خلال مسلسلي “ أولاد عابد ” و" جروب الماميز " ، واللذان يتم عرضهما حالياً .

وقالت انتصار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل ضرب نار ، والذى أشارك فى بطولته كل ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي.

7 أفلام سينمائية تنافست أمس، الجمعة ، على شباك تذاكر السينمات المصرية؛ حيث نجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 2,893,821 جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام.

ردت السيدة ليلي الشبح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، على ما تردد عن اقتحامها غرفة العناية المركزة والتصوير معه .

وقالت السيدة ليلى الشبح ، ان ما تردد ليس صحيحاً ، وانها على معرفة شخصية بالفنان والمؤسيقار منذ سنوات طويلة ، و تولت توكيل محامي له بعد أزمته مع طليقته .