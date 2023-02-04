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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. النجوم فى حفل خطوبة أبنة دينا رامز .. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

ابرزهم محمد رمضان ومها أحمد .. نجوم الفن والاعلام في حفل خطوبة ابنة دينا رامز وطارق علام

احتفلت الاعلامية القديرة دينا رامز والاعلامي طارق علام بخطوبة ابنتهما عقد ، بحضور عد مم الاعلامين والفنانين ، الذين حرصوا علي مشاركتهما فرحتهما . 

وحرص كل من الفنان محمد رمضان والفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل والفنان سامح الصريطي والاعلامية عزة مصطفي والكاتبة الصحفية اماني ضرغام علي الحضور ومشاركة كل دينا رامز وطارق علام فرحتهما . 

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفل زفاف الفنان أحمد عصام يجمع بين الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني لأول مرة . 

حيث شارك الفنان تامر حسني الفنان عمرو دياب الغناء على أغنية “ يا أنا يا لا ” ، خلال حفل الزفاف .

طرح برومو حكاية ملك وكتابة.. ومتابعون: مختلفة عن ما سبق


طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ فى كل أسبوع حكاية ” البرومو الرسمي لحكاية “ ملك وكتابة ” للمخرجة روجينا بسالي ، تمهيداً لعرضها ، اليوم ، على مجموعة قنوات cbc .

وخطي البرومو على اشادات العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، متوقعين ان تكون حكاية ملك وكتابة مختلفة عن ما سبقها من حكايات ، خاصة وانها تضم عدد كبير من الفنانين، وتعنمد على أماكن تصوير مختلفة  وتناقش قضية تهم الاسرة المصرية . 

 

كيف حاول الموساد الانتقام من نادية لطفى بسبب دعمها القضية الفلسطينية ؟

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي والتى تعد من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية ، قد عرفت بموافقها الإنسانية والوطنية . 

بولا محمد شفيق هو الاسم الحقيقى للفنانة نادية لطفى  ، وقد أطلق عليها والدها هذا الاسم تقديرا للدور الذى لعبته الممرضة فى والدتها التى حملت قدر من الخطورة على والدتها .

 

انتصار : أخوض الماراثون الرمضاني بـ ضرب نار وأظهر كضيف شرف بـ "رشيد"

كشفت الفنانة إنتصار عن خوضها الماراثون الرمضاني القادم بعملين ، وذلك بعد النجاح الذي حققته من خلال مسلسلي “ أولاد عابد ” و" جروب الماميز " ، واللذان يتم عرضهما حالياً . 

وقالت انتصار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل ضرب نار ، والذى أشارك فى بطولته كل ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. 

 

أنا لحبيبي وأخي فوق الشجرة يتنافسان .. تعرف على إيرادات السينما أمس

7 أفلام سينمائية تنافست أمس، الجمعة ، على شباك تذاكر السينمات المصرية؛ حيث نجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 2,893,821  جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام.

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

ردت السيدة ليلي الشبح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، على ما تردد عن اقتحامها غرفة العناية المركزة والتصوير معه .

وقالت السيدة ليلى الشبح ، ان ما تردد ليس صحيحاً ، وانها على معرفة شخصية بالفنان والمؤسيقار منذ سنوات طويلة ، و تولت توكيل محامي له بعد أزمته مع طليقته . 

الفن محمد رمضان عمرو دياب تامر حسني طارق علام مصر اخبار الفن

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