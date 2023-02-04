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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا لحبيبي وأخي فوق الشجرة يتنافسان .. تعرف على إيرادات السينما أمس

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7 أفلام سينمائية تنافست أمس، الجمعة ، على شباك تذاكر السينمات المصرية؛ حيث نجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 2,893,821  جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام.

7 أفلام سينمائية تعرض الان 

المركز الأول: 

مازال يحتفظ به  فيلم أخي فوق الشجرة  من بطولة رامز جلال إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم .

وحقق فيلم أخي فوق الشجرة الذى يحافظ على تصدره على شباك التذاكر مبلغ  660,867  جنيهات.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

المركز الثاني : 

جاء من نصيب فيلم  أنا لحبيبي ، حيث تمكن من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس ، وصلت الى 654,688 ، وهو ما أهله للحصول على المركز الثالث .

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه  حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

المركز الثالث 

احتله  فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل للفنان محمد هنيدى ، والذى حقق ليلة أمس إيرادات بلغت 570,608 ألف  جنيه

 “نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

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المركز الرابع : 

بعد منافسة حامية ما بين فيلم المطاريد وشلبي خلال الأيام الماضية ،نجح  فيلم شلبي من احتلال المركز الرابع  ، بعدما حقق 339,207 الف  جنيه.

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم “شلبي” العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وروبي، وحاتم صلاح، وسليمان عيد، ومحمد رضوان، ونانسي صلاح، والطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

المركز الخامس :

احتله فيلم المطاريد بعدما حقق  331,220 الف جنية ليلة أمس .

تدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى ،  من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي .

المركز السادس :

كان من نصيب فيلم جروب الماميز  ، حيث حقق إيرادات وصلت إلى   239,619  جنيه مصري فى أولي أيام عرضه فى السينمات المصرية ، ليحتل المركز ما قبل الأخير.

العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي.

المركز السابع والأخير : 


مازال يحتفظ به الفيلم الكوميدي اتنين للايجار وقد حقق ليلة أمس 97,612 الف جنية  ، والعمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميرهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد

رامز جلال محمد ثروت حمدي الميرغني ياسمين رئيس عبد الباسط حمودة فيلم نبيل الجميل فيلم أخى فوق الشجرة اخى فوق الشجرة

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