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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

تامر حسني - عمرو
تامر حسني - عمرو دياب

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفل زفاف الفنان أحمد عصام يجمع بين الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني لأول مرة . 

حيث شارك الفنان تامر حسني الفنان عمرو دياب الغناء على أغنية “ يا أنا يا لا ” ، خلال حفل الزفاف .

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عقد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، قران الفنان أحمد عصام، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى، وشهد حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم الكينج محمد منير، والفنان تامر حسني. 


حفل زفاف أحمد عصام

احتفل نجم الفايرووركس أحمد عصام بزفافه مساء اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني. 

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وحرص «تامر» على الغناء للعروسين، وأشعل حماس الحضور في حفل الزفاف. 

 

أحمد عصام

الجدير بالذكر أن عروض أحمد عصام تعتبر من أهم العروض حيث أحيا العديد من التظاهرات و المناسبات المهمة، منها عروض  حفل مئوية نادي الاهلي ، حفل كأس العالم للشباب. 

كما قدم أحمد عصام حفل رأس السنة بالواتر واي بحضور أكثر من مليون و 200 ألف متفرج، حفل تدشين دوري محمد بن سلمان بالسعودية، حفل افتتاح و اختتام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، حفل رأس السنة  بكوبري تحيا مصر ، حفل طريق الكباش وغيرهم  و قد لاقت عروضه اشادات محلية و دولية من الصحافة و العديد من الشخصيات البارزة. 

 

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