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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف حاول الموساد الانتقام من نادية لطفى بسبب دعمها القضية الفلسطينية ؟

نادية لطفي وياسرعرفات
نادية لطفي وياسرعرفات

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي والتى تعد من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية ، قد عرفت بموافقها الإنسانية والوطنية . 

بولا محمد شفيق هو الاسم الحقيقى للفنانة نادية لطفى  ، وقد أطلق عليها والدها هذا الاسم تقديرا للدور الذى لعبته الممرضة فى والدتها التى حملت قدر من الخطورة على والدتها .

نادية لطفي من مواليد حي عابدين، بدأ حبها للفن بعد وقوفها على مسرح المدرسة في العاشرة من عمرها لتواجه الجمهور لأول مرة.

نادية لطفي

مشوار نادية لطفي الفني :

حصلت الفنانة نادية لطفي على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955 ، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم "سلطان" عام 1959م، كما اختار لها الاسم الفني "نادية" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام".

نادية لطفي

كانت  انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "النظارة السوداء عام 1963 ، ثم توالت اعمالها بعد ذلك وبلغ عدد رصيدها الفني ما يقرب من  الـ75 فيلمًا، ومن أشهر أعمالها: "الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، السمان والخريف، للرجال فقط، الإخوة الأعداء".

قدمت طيلة حياتها مسلسلا تليفزيونيا واحدا بعنوان "ناس ولاد ناس"، ومسرحية واحدة أيضًا.

نادية لطفي

مواقف وطنية لـ نادية لطفي :

شاركت نادية لطفى بالعمل السياسي بجانب عملها الفني، ومن أبرز النشاطات التى قامت بها حين سافرت إلى بيروت عام 1981 فى الحصار على بيروت، ووثقت حياة المناضلين بكاميراتها الخاصة، كما وصفها  الشاعر زين العابدين فؤاد بأنها أم المعتقلين نظراً لرعايتها لأسر المعتقلين سياسياً، كما شاركت فى الهلال الاحمر اثناء حرب أكتوبر المجيدة .

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نادية لطفي

إنتقام الموساد من نادية لطفي : 

حالة من الغضب انتابت الفنانة الراحلة نادية لطفي ، حين قامت احدي الصحف المصرية بترجمة تقرير لاحدى البرامج التلفزيونية فى إسرائيل يلوح ان نادية لطفي قدمت معلومات للموساد ، وقد قات برفع قضية ، وأكدت فى مذاكرتها التى حملت أسم “ أنا أسمي بولا ” للكاتب أيمن الحكيم ان هذه الاكاذيب إنتقام من الموساد بسبب دعمها وموقفها مع القضية الفلسطينية وحصار بيروت .

نادية لطفي و ياسر عرفات 

زيجات فى حياة نادية لطفي :

تزوجت ثلاث مرات، أول زواج قبل بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري (عادل البشاري)، وهو والد ابنها الوحيد (أحمد) الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال البنوك. أما الزواج الثاني فهو المهندس (إبراهيم صادق) شقيق الدكتور (حاتم صادق) زوج (منى) ابنة الرئيس الراحل (جمال عبد الناصر)، وكان هذا في أوائل سبعينيات القرن العشرين ويعتبر أطول زواج لها. بينما كان الزوج الثالث في حياتها هو شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال الصحافية (محمد صبري).

نادية لطفي
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