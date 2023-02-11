فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

ساعات قليلة عاشتها أسرة مصرية تبدل فيها الفرح إلى حزن لا يُوصف، بعد الاحتفال بخطوبة عائلة أحمد الهلاوي بابنهم الشاب، صُدم الجميع بوفاته خلال وجوده في قاعة الاحتفال.

وفاة مؤمن الهلاوي

وفاة مؤمن الهلاوي، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن بعد وفاة الشاب مؤمن أحمد الهلاوي خلال وجوده في قاعة الاحتفال بخطبته.

وتم تداول العديد من الصور، التي فرق بينها ساعات بين الاحتفال معه بالخطبة ونشرها لنعيه بدلا من تهنئته.

وأعلن مصطفى هشام وفاة مؤمن الهلاوي، وكتب: "توفي الي رحمة الله ابن خالي مؤمن احمد حسن الهلاوي، وستقام صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

وفاة عريس في القاعة

وكشف مجدي المنصوب مصور مؤمن وعروسه قبل الحفل، عن حزنه وصدمته لوفاة مؤمن، خاصة أنه تركه قبل ساعات قليلة.

وكتب رسالة مؤثرة لنعيه عبر حسابه، "طب من الصدمة مش قادر أصدق إن الصورة دي النهاردة من خطوبة مؤمن، صورته السيشن انهاردة وروحت وتعبت وكان عازمني ع الخطوبة ومقدرتش وتوفي جوة القاعة وسط أهله والمعازيم مش عارف ازاي ، اول سؤال سأل هولي النهاردة قاللي : شكلي عريس ؟، ربنا يرحمك يا مؤمن ويصبر خطيبتك وأهلك كلهم يا جميل يا محترم ياللي وجعت قلبي وتعبتني اكتر ما الواحد تعبان، ربنا يرحمك يا عريس الجنة بإذن الله".

وكتب صديقه محمد حمدي أن وفاته أثناء الاحتفال بالخطوبة إثر غيبوبة سكر، وكتب: "توفى إلى رحمة الله زميلنا وأخونا مؤمن الهلاوي في أثناء خطوبته الليلة على إثر غيبوبة سكر ".