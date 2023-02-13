المرأة والطفل والسينما والموسيقى والشعر في ثقافة بني سويف

عقد بيت ثقافة الفشن محاضرة عن "اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث"، تحدثت خلالها عفاف الزغبي، مؤكدة أن هذه العادة السيئة، تعد من أشكال العنف، إذ يسبب الختان أضرارا جسيمة على صحة الفتيات البدنية والنفسية.

جاءت المحاضرة ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية الموجهة للشرائح العمرية المختلفة بمواقع فرع ثقافة بني سويف، إسهاما في إحداث حالة من الحراك الثقافي، في ضوء الدور المنوط بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في رفع وعي المجتمع وإقامة حوار ثقافي جاد، ونفذت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

ومن بين الفعاليات محاضرة بعنوان "الأخلاق وأهميتها بالمجتمع"، نفذت بمكتبة النادي الرياضي، وتناولت مساهمة الأخلاق في بناء مجتمع يسعى أفراده للتطور في مجالات الحياة، وعقد بيت ثقافة إهناسيا المدينة أمسية شعرية تضمنت الاستماع لمجموعة من القصائد المتنوعة بين الفصحى والعامية، منها قصائد منها عن "الإسراء والمعراج"، وشارك بها الشعراء منصور النويري، أشرف محمد، ومحمود فهمي، وفي السياق نفسه قدمت مكتبة سمسطا أمسية شعرية لشعراء نادي الأدب للشعراء محمد أحمد حسن، محمد الخزامي، نادر نعمان، محروس لملوم، أحمد الشريف، عبد الرحمن مصطفى، شيماء سعيد، كريم محمد، أحمد عبد العظيم، ومن جانب آخر قدم قصر ثقافة بني سويف اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل، بجانب عرض فني لفرقة الموسيقى العربية.

كما عقدت بقصر ثقافة بني سويف محاضرة لنادي السينما بعنوان "خصوصية الحوار في سينما يوسف شاهين" للشاعر أسامة بدر، ونفذت بروڤة "مسرحية مانيكان" للفرقة القومية المسرحية تأليف محسن مصيلحي، إخراج دكتور محمد الشافعي، من بطولة عهد عمرو، محمد فاروق، نور عماد، مصطفى محمود، مخرج منفذ محمد مانو، بينما أعد قصر ثقافة ببا ومكتبة دلاص مسابقة في المعلومات العامة، وعقدت مكتبة منشأة عاصم مائدة مستديرة عن حقوق الطفل والاهتمام به، وعقد بيت ثقافة إهناسيا الخضراء مائدة مستديرة عن الصداقة، فيما نظمت مكتبة أبوصير الملق محاضرة بعنوان "دليل الطلاب إلى النجاح"، تحدث خلالها محمد محمد عيسى عن أسرار النجاح وكيفية التخطيط له.