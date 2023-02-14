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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم النصائح لقائدي الدراجات النارية .. تفاصيل

اهم النصائح لقائدي
اهم النصائح لقائدي الدراجات النارية

تمكنت الدراجات النارية من احتلال مكانة كبيرة في الشارع المصري، نتيجة العديد من المقومات ابرزها، انجاز الكثير من المهام، وسرعة التنقل والتغلب على مشكلات الاصطفاف والازدحام المروري ايضا، إلى جانب توفير نفقات استهلاك الوقود بحسب السعة اللترية الخاصة بكل طراز.

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وهناك بعض المخاطر التي يستلزم على قائدي الدراجات النارية أخذ جميع التدابير تجاهها، وخاصة في الاجواء الباردة التي تتعلق بفصل الشتاء، إلى جانب بعض الفنيات الخاصة بالقيادة لكي نستكمل رحلتنا بسلام.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح الخاصة لقائدي الدراجات النارية 

اهم النصائح لقائدي الدراجات النارية 

من الضروري أن نلتزم بارتداء خوذة الرأس للحماية من الصدمات، التي تلعب دورا كبيرا في السلامة والامان، بالاضافة إلى تجنب المخالفات المرورية التي تحدث بسبب عدم ارتدائها، كما يجب أيضا ارتداء قفازات اليد للحماية من الحوادث وبرودة الطقس.

اهم النصائح لقائدي الدراجات النارية 

ويفضل ارتداء بدلة خاصة بقائدي الدراجات النارية اثناء القيادة، تضم بعض القطع البلاسيتيكية المخصصة لحماية الاكتاف ومنطقة الذراعين، بالاضافة إلى حماية الظهر ايضا، كما يجب ارتداء قناع الوجه للحماية من البرودة إلى جانب النظارات الواقية.

اهم النصائح لقائدي الدراجات النارية 

يمكن ارتداء واقي الارجل ايضا المخصص لحماية مطنقة الركبة، كما ننصح بأن تكون القيادة بشكل متزن وخالية من الرعونة، بالاضافة إلى الالتزام بالحارة المرورية، واعطاء اشارة الانتقال، مع الالتزام بالسرعات المقررة، والتوقف في حالة هطول الامطار لحين استقرار الاجواء، إلى جانب معرفة درجات الحرارة لاخذ التدابير اللازمة.

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