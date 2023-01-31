الميكانيكي بيقولك .. نصائح مهمة لسنة أولى سواقة

هناك الكثير من النصائح والفنيات الخاصة بعالم السيارات، والتي تساهم بشكل كبير في مواجهة الكثير من المشكلات التي تواجه قائد السيارة، وخاصة إذا كان الامر يتعلق "بسنة أولى سواقة"، نسبة لعد الدراية بالكثير من النقاط المهمة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نصائح مهمة لقائدي السيارات تحت فقرة الميكانيكي بيقولك.

نصائح مهمة لقائدي السيارات



- يجب أن يقوم قائد السيارة بقياس مستوى الزيت ودرجة اللزوجة من وقت لآخر، بالإضافة إلى اتباع الموعد المحدد لتغيره بحسب الحالة الخاصة به أو بعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، كما يجب أن يقوم ايضاً بمتابعة مستوى المياه الواقعة بدورة التبريد قبل تشغيل المحرك.

-يفضل اجراء الصيانة الدورية بعناية وتدوين هذه المواعيد والملاحظات للمراجعة، بالإضافة إلى معرفة قطع الغيار التي تم إصلاحها أو استبدالها، إلى جانب التركيز الجيد مع الأصوات الغريبة والتي تظهر مع الوقت أو بشكل مفاجئ، وذلك لتجنب الكثير من المشكلات وإنقاذ الموقف مبكراً.

-من الامور الضرورية أيضا ان نقوم بالاطمئنان على حالة الإطارات وضبط مستوى الهواء، والتحلي بقيادة مثالية خالية من امور التسارع والتوقف المفاجئ بشكل استعراضي، للسلامة العامة وللمحافظة على إطارات سيارتك أيضا من التلف.

-يجب أيضا أن نطمئن على سلامة الاطار البديل فهو يقوم بدور المنقذ في كثير من الأحوال، كما يجب التأكد من وجود جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتغيره، ويفضل أن يكون معنا منفاخ الطوارئ، بالإضافة إلى كابلات الطاقة والتي تستخدم في حالة تعرض بطارية السيارة للعطل المفاجئ وشحن الطاقة مجددًا بشكل مؤقت.

-من الضروري أن نقوم بضبط مقعد السائق لانسب وضع قبل ان تنطلق إلى رحلتك، بالإضافة إلى ضبط المرايات الجانبية، وربط حزام الأمان، إلى جانب الالتزام بالحارة المرورية، وإعطاء إشارة الانتقال المناسبة، وعدم الانشغال بغير الطريق، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكافة القواعد المرورية.