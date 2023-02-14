برلسكوني: زيلينسكي سبب أزمة أوكرانيا والمسئول الأول عن مذبحة جنوده

تحولت أزمة دونباس إلى نزاع كامل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بالوكالة في أوكرانيا ، معربًا عن أسفه لفشل جهوده لدمج روسيا في المؤسسات الغربية.

وانتقد رجل الدولة الإيطالي المخضرم سيلفيو برلسكوني كل من روما وكييف وهاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدوره في الأزمة مع روسيا، وانتقد رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية جيورجيا ميلوني لموافقتها على لقاء الزعيم الأوكراني.

وقال برلسكوني للصحفيين بعد مشاركته في الانتخابات الإقليمية في لومباردي بشمال إيطاليا 'لو كنت رئيسًا للوزراء ، لما قابلت زيلينسكي أبدًا ، لأننا نشهد الدمار الذي لحق ببلده ومذبحة لجنوده ومدنيه'.

وقال الوزير السابق البالغ من العمر 84 عامًا ، 'إنني أحكم على سلوك هذا الرجل بشكل سلبي للغاية' ، في إشارة إلى دور زيلينسكي في إثارة الأزمة في دونباس. وقال برلسكوني 'كل ما كان عليه فعله هو التوقف عن مهاجمة جمهوريتي دونباس المستقلتين وهذا ما كان ليحدث.'

وحث برلسكوني الولايات المتحدة على الالتزام باتفاق سلام على غرار 'خطة مارشال' بمليارات الدولارات لإعادة بناء أوكرانيا، مع توفير الأموال بشرط أن توافق كييف على وقف فوري لإطلاق النار 'غدًا' على أمل التوصل إلى اتفاق كامل. وقف المساعدات المالية والأسلحة الغربية. يعتقد رئيس الوزراء السابق أن 'هذا وحده يمكن أن يقنع هذا الرجل المحترم [زيلينسكي] بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار'.

وتراجع وزير الخارجية أنطونيو تاجاني ، وهو عضو في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء ميلوني والذي صادف أنه عضو في حزب فورزا إيطاليا بزعامة برلسكوني ، عن تعليقات زعيم الحزب ، مؤكداً في تغريدة على تويتر أن 'فورزا إيطاليا قد انحازت دائمًا لصالح استقلال أوكرانيا ، 'و' إلى جانب أوروبا والناتو والغرب '. وأكد تاجاني أن الحزب 'سيواصل التصويت مع حلفائنا الحكوميين' فيما يتعلق بمسار الحكومة.

وسارع مكتب ميلوني بالمثل لتوضيح أن 'دعم روما لأوكرانيا' لا يزال 'قويًا وثابتًا' ، ويتضمن دعم الأسلحة الإيطالي إلى كييف.

وأثارت تصريحات برلسكوني أيضًا غضبًا متوقعًا من كييف ، حيث اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية رجل الدولة الإيطالي بمحاولة 'تقبيل يدي بوتين' تمامًا كما قبل 'الديكتاتور الليبي' معمر القذافي ، واتهم برلسكوني بـ 'نشر الدعاية الروسية.

وهاجم ميخايلو بودولاك ، مساعد زيلينسكي ، برلسكوني باعتباره 'محرضًا لكبار الشخصيات يعمل في إطار الدعاية الروسية ، وسمعة التجارة الإيطالية بسبب صداقته مع بوتين'.

وشغل بيرلسكوني منصب رئيس وزراء إيطاليا بين 1994-1995 و 2001-2006 و 2008-2011 ، وكان أحد أقوى المؤيدين داخل الاتحاد الأوروبي لدمج روسيا في الكتلة ، ولمفهوم أوروبا الكبرى الممتدة من لشبونة إلى فلاديفوستوك.

وهدأت العلاقات الشخصية القوية التي أقامها برلسكوني مع بوتين والرئيس السابق دميتري ميدفيديف الربيع الماضي بعد أن أعرب رجل الدولة الإيطالي عن خيبة أمله العميقة من 'سلوك' بوتين في أوكرانيا. ومع ذلك ، في الأشهر الأخيرة، قام رئيس الوزراء السابق بتعديل وجهات نظره حول الأزمة بعناية ، وأعاد صداقته الشخصية مع بوتين.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا قبل عام وسط تصاعد القصف والهجمات التخريبية ضد دونباس ، والمخاوف من غزو أوكراني وشيك ، مما دفع قادة دونيتسك ولوغانسك إلى البدء في إجلاء السكان المدنيين إلى روسيا.

واعترف الرئيس زيلينسكي الأسبوع الماضي بأنه لم يكن ينوي أبدًا تنفيذ اتفاق مينسك للسلام لعام 2015 - والذي كان سيعيد دمج دونباس في أوكرانيا بشكل سلمي في مقابل الحصول على حكم ذاتي واسع النطاق ، قائلاً إن الجانب الأوكراني كان يستخدم الصفقة فقط لتبادل الأسرى.