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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

45 مليون مشاهد.. مفاجأة في عدد متابعي حفل حتشبسوت بالأقصر

معبد حتشبسوت
معبد حتشبسوت

أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن نسبة الأشغال ارتفعت لـ 110% بسبب الاحتفالية العالمية معبد حتشبسوت في الأقصر.

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«تسويق الثقافية»: حفل معبد حتشبسوت يرفع إشغال الفنادق لـ100%


وأضاف محمد عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد» مساء اليوم الثلاثاء، أن احتفالية حتشبسوت تم في البهو الخارجي للمعبد ولم يتم داخل المعبد تماما، متابعا أن 40 طائرة نقلت السياح في مطار الأقصر لمشاهدة الاحتفالية العالمية.


وتابع محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن 45 مليون مشاهد تابعوا الاحتفالية في معبد حتشبسوت عبر المنصات الدولية، أكثر من 75% من مشاهد الحفل بالأقصر أجانب.

 

 5 من كبار بيوت الأزياء العالمية 


وأشار محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أن 5 من كبار بيوت الأزياء العالمية طلبوا إقامة احتفالية في الأقصر.
 

حتشبسوت السياحة الثقافية بالأقصر الاحتفالية العالمية أحمد موسى بيوت الأزياء الأقصر

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