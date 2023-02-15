العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

شاركت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع مركز "فوتوبيا"، فى عرض أعمال المصور فاروق إبراهيم ويستمر حتى يوم 18 فبراير من الساعة 10 صباحا الى 10 مساء.
ويضم المعرض صور لعدد كبير من النجوم والشخصيات العامة والسياسية، منهم: الرئيس الراحل السادات و محمد حسني مبارك و فنانيين مثل العندليب عبد الحليم حافظ ومديحة كامل وفرقة رضا ومحمد عوض وفؤاد المهندس وشويكار وأم كلثوم وأحمد زويل وأسامة أنور عكاشةونجيب محفوظ بالإضافة الى صور لأحداث هامة حدثت في مصر مثل بناء السد العالي وثورة 1952 واتفاقية كامب ديفيد وغيرها وجميعها صور تعرض لأولمرة.
وسيشارك المصوران بخبرتهما، خلال أسبوع القاهرة للصورة، عبر سلسلة من ورش العمل والمحاضرات الإرشادية والمعارض المقامة فى وسط القاهرة، ويعد إد كاشى مصورا صحفيا شهيرا ومخرجا للأفلام، أما ماجى ستيبر فهى مصورة وثائقية وواحدة من السيدات ذوى الرؤيةلعام 2013 طبقا لمجلة ناشيونال جيوجرافيك. وقد ظهرت أعمالها فى العديد من الإصدارات المرموقة مثل نيويورك.