بالحجاب.. منة فضالى تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد جعفر العمدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة محتشمة ومختلفة .

تفاصيل إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض وبرسمة على شكل الشجر باللون الأورانج بأكمام طويلة ويتوسطه حزام من الجلد باللون البني وارتدت حجاب باللون الأورانج مع حقيبة من الجلد باللون الأبيض، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.



وقامت منة فضالي بارتداء حجاب باللون الأورانج وقامت بربطه حول رقبتها، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.



منة فضالي

ولم تتكلف منة فضالي في وضع المكياج او إرتداء الاكسسورات، واكتفت بوضع اللون الأورانج كأحمر شفاه مع الآي لاينر والماسكرا والكحل باللون الأسود ب، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .