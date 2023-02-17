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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عدت 100 ألف جنيه .. سعر صادم لأحدث إطلالة لـ ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

شاركت النجمة ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بإطلالة جذابة ولافتة للغاية،  من خلال استضافتها في برنامج يحدث في مصر على MBC مصر.
 
سعر إطلالة ريهام عبد الغفور فى برنامج يحدث في مصر

واختارت ريهام عبد الغفور بالتعاون مع الاستايلست نهى حسام فستانا بسيطا من تصميم Calvin Klein، بقصة بسيطة مجسم على الجسم وبفتحة من جانب واحد من الفستان .
 

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ووصل سعر فستان ريهام عبد الغفور إلى 175 دولار أي ما يعادل أكثر من 5 آلاف جنيه، مع حذاء من الجلد باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

ريهام عبد الغفور


ونشرت متخصصة البواريك إيمان يسري صورا للفنانة ريهام عبد الغفور مؤكدا أنها حصلت على شعرها المستعار من مجموعتها للشعور الطبيعية، ويتراوح سعرها بين 12 لـ14 ألف جنيه.

 

ريهام عبد الغفور



واختارت ريهام عبد الغفور مكياجا ساحرا وناعمة للغاية يبرز من رقة وجمال ملامحها، فقامت بوضع اللون الروز النود كأحمر شفاه، مع الكحل باللون الأبيض والماسكرا ، والآي لاينر والآي شادو بالألوان النود .


ونسقت ريهام عبد الغفور مع إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الناعمة من الذهب والفضة مع الأحجار الكريمة من تصميم عزة فهمي، فاختارت أقراط طويلة من مجموعة العصر الذهبي للأغنية العربية، ويصل سعره إلى 28 ألف و200 جنيه.
 

ريهام عبد الغفور


ونسقت ريهام عبد الغفور مع عقد من نفس المجموعة و أحجار كريمة باللون البنفسجي، يصل سعره إلى 55 ألف جنيه، ومن نفس الألوان، اختارت سوارا ، يصل سعره إلى 17 ألف و500 جنيه. 

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