أجرت تعديلات لتجعله محتشما.. شاهد | أحلام تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية جذابة

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في احدث ظهور في فاعليات برنامج سعودي ايدول، وقامت احلام بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة .

تفاصيل إطلالة الفنانة أحلام الشامسي



وظهرت أحلام الشامسي ببدلة باللون الاوف وايت مكونة من بنطال واسع هاي وسط، وعليه توب طويل وبشراشيب من الاسفل مطرز بالخرز بالكامل، وعليه جاكيت اوف وايت بأكمام طويلة وبعض التطريزات من الخرز من الاكتاف، وهو ابرز من اناقتها.





وقامت أحلام الشامسي ببعض التعديلات التصميم الاصلي للبدلة فكان التوب مكشوف فقامت بتغطيه بعض اجزاءه لتظهر بإطلالة اكثر أحتشاما.



احلام





وتركت أحلام الشامسي خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما ابرز من إطلالتها.

احلام



وأكملت أحلام الشامسي، إطلالتها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو والماسكرا، والكحل باللون الاسود لتبرز من جمال عينيها .

وتزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات اللافتة، وقد اختارت قرطين مع خاتم انيق باللون الفضي، وهو ما اكمل من تفاصيل إطلالتها .