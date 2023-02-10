بفستان أسود قصير.. ياسمين الخطيب تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة مع متابعيها لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وقد ظهرت بلوك جذاب وجريء للغاية .

تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب



وتألقت ياسمين الخطيب، بفستان قصير ومكشوف من منطقة الصدر باللون الأسود، وأختارت عليه جاكيت كلاسيكي أنيق باللون الروز الناعم بأكمام طويلة. كما ارتدت أسفل الفستان شراب طويل باللون الأسود الشفاف ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ياسمين الخطيب



كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا على كتفيها وظهرها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.



وأكملت ياسمين الخطيب إطلالتها ببعض الأكسسورات الافتة، فقامت باختيار قلادات ناعمة باللون الذهبي، وهو ما تناسق مع إطلالتها بشكل كبير.