بآلاف الجنيهات .. سعر خرافي لفستان زينة في حلقة صاحبة السعادة|شاهد

تألقت النجمة زينة، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال ظهورها في حلقة الاثنين 13 فبراير من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس.

سعر إطلالة زينة

وظهرت زينة بفستان أبيض وأسود متوسط الطول من مجموعة Dolce & Gabbana ويصل سعره، بتصميم الأوف شولدرز ومجسم بنصف كم .



وبلغ سعر فستان زينة 1800 إسترليني، أي ما يُعادل سعره 66 ألف جنيه، وكانت زينة ارتدت نفس الفستان في حضور حفل منصة "شاهد" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر الماضي.

زينة

وتركت زينة شعرها منسدلاً عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة عبر كتفيها وظهرها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

زينة

وأكملت زينة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الروز، مع الماسكرا والآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

زينة

واختارت زينة بعض الإكسسورات البسيطة، وقامت بارتداء قرطين ناعمين وأسواره وخاتم باللون الفضي، مع ساعة يد باللون الأبيض.