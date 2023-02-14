عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ما كان بيخبيها.. من هي هدير النحاس خطيبة البلوجر عمرو راضي؟

عارضة الأزياء هدير
عارضة الأزياء هدير النحاس

تقدم البلوجر عمرو راضي لخطبة حبيبته هدير النحاس،في السينما وظهر عليها الكثير من الفرحة، وهو يقدم لها خاتم الخطبة وسط تصفيق، وفرحة من كل الموجودين.

 

من هي خطيبة البلوجر عمرو راضي ؟

 

وكان  البلوجر عمرو راضي دائمًا ما يخفي حبيبته عن الأنظار، ويشوق متابعيه بأنه سيخطب قريبًا حتى يجعلهم يتوقعون من هي، فكان دائمًا حريصًا على إخفاء وجه هدير في حال نشر صورة تجمعهما.
 

عيد الحب.. بلوجر شهير يتقدم لخطبة حبيبته في السينما

بمجوهرات لافتة .. أحلام في أحدث ظهور | شاهد

 

وتعتبر هدير النحاس عارضة أزياء شهيرة، ويتابعها أكثر من 200 ألف حساب عبر منصة موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتملك عارضة الأزياء هدير النحاس علامة تجارية لبيع الملابس، والتي يتابعها نحو 63 ألف شخص.

وغالبا ما تظهر هدير النحاس بإطلالة محتشمة وأنيقة للغاية، وأغلب الألوان تكون متناغمة مع أحدث صيحات الموضة، وألوانها .
 

عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
عارضة الأزياء هدير النحاس
هدير النحاس عمرو راضي البلوجر عمرو راضي خطيبة البلوجر عمرو راضي عارضة الأزياء هدير النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

مش هتصدق.. الزواج يحميك من الإصابة بهذه الأمراض  

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

أطعمة تمنح الدفء والشبع لفترة طويلة في الشتاء

بعد ضبطها بمطعم سوري شهير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراخ الفاسدة؟

ترشيحاتنا

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا وسقوط ثلوج على قمم كاترين وجبل موسى

صاحب الصوت الخاشع .. تعرف على وصية الشيخ النقشبندي في ذكرى وفاته

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بعد مساعدة تركيا.. أردوغان يوجه رسالة مهمة لدول العالم

الأهلي يهزم الزمالك 3–0 ويتوج بالنسخة الأولى من كأس سوبر الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما كان بيخبيها.. من هي هدير النحاس خطيبة البلوجر عمرو راضي؟

في الفلانتين.. إزاي تتأكدي من حب الرجل

قصة حقيقية لعشيقة ملك فرعوني جاءت لتكشف أسراره قبل 70 عاما ودُفنت بجواره

شبه خالتها.. 5 صور لابنة شقيقة الهام شاهين فى عيد ميلادها

فيديو

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

لسة متعدمش.. سبب عدم تنفيذ الحكم في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ