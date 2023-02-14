بعد ما كان بيخبيها.. من هي هدير النحاس خطيبة البلوجر عمرو راضي؟

تقدم البلوجر عمرو راضي لخطبة حبيبته هدير النحاس،في السينما وظهر عليها الكثير من الفرحة، وهو يقدم لها خاتم الخطبة وسط تصفيق، وفرحة من كل الموجودين.





من هي خطيبة البلوجر عمرو راضي ؟

وكان البلوجر عمرو راضي دائمًا ما يخفي حبيبته عن الأنظار، ويشوق متابعيه بأنه سيخطب قريبًا حتى يجعلهم يتوقعون من هي، فكان دائمًا حريصًا على إخفاء وجه هدير في حال نشر صورة تجمعهما.



وتعتبر هدير النحاس عارضة أزياء شهيرة، ويتابعها أكثر من 200 ألف حساب عبر منصة موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وتملك عارضة الأزياء هدير النحاس علامة تجارية لبيع الملابس، والتي يتابعها نحو 63 ألف شخص.



وغالبا ما تظهر هدير النحاس بإطلالة محتشمة وأنيقة للغاية، وأغلب الألوان تكون متناغمة مع أحدث صيحات الموضة، وألوانها .



عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس

عارضة الأزياء هدير النحاس