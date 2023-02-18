الصحة: إجراء 1.85 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. ونواب : اختصرت الوقت امام الجراحات العاجلة.. ولابد من التوازن في توزيع الأطباء على المستشفيات

برلمانية: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار اختصرت الوقت أمام الجراحات العاجلة

برلماني يطالب برصد أسباب زيادة قوائم انتظار المرضي

برلماني يشيد بمبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى : حققت نتائج مبهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و580 ألف و 458 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 18 ألف و 614 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى منتصف فبراير لعام 2023، بالإضافة إلى استقبال 65 ألف و517 اتصال من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهذه المبادرة ومدي تأثيرها الايجابي علي مستوى الصحة العامة، موضحين أهم ما تم إنجازه من خلالها.

بداية، قالت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار تعد واحدة من أهم الخدمات الطبية التي قدمتها الدولة ضمن جهودها في تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين لاسيما غير القادرين من الفئات البسيطة.

إنجاز كبير في تقليل الوقت

و أضافت “ عبد الحليم” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الانتهاء من إجراء مليون و580 ألف عملية جراحية ضمن هذه المبادرة، يعد إنجازا كبيرا يحسب لوزارة الصحة فيما يخص الإسراع في تقليل عنصر الوقت أمام المرضى من خلال إجراء الجراحات العاجلة.

و أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن بالتزامن مع بداية هذه المبادرة كان مستهدف الوصول إلي عدد محدد من العمليات، إلا أنها شهدت حالة من الاستقرار والتوسع مكنتها من القضاء بنسبة كبيرة علي قوائم انتظار المرضي، حيث كان أساس إنطلاقها هي تخصصات القلب و العظام وعمليات القسطرة.

ونوهت البرلمانية، إلي أنه تم إضافة تخصصات جديدة بالمبادرة كان أبرزها زراعة الكلى وعمليات الجهاز الهضمى بشكل كامل وأيضا الجراحات الخاصة بالأطفال والأخري المرتبطة بالمخ.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم إنتظار المرضى، عملت علي معالجة الكثير من المشكلات الصحية لمختلف فئات المواطنين ومنها المرأة وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لها.

سرعة انجاز العمليات المعقدة

أضاف “ رضوان” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن هذه المبادرة بمثابة حل فعال لإنجاز العمليات الجراحية المعقدة مثل المفاصل و القلب المفتوح، لذا فإن التوسع في مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار أمر مطلوب في الفترة الراهنة، معقبا “ تخطى المليون ونصف المليون عملية نتيجة مبهرة تم تحقيقها”.

كما ناشد عضو لجنة الصحة، بضرورة تحقيق التوزيع الصحيح للكفاءات الطبية بالجامعات والمستشفيات، قائلا “ دايما الجامعة فيها عدد أكبر من المعدل اللازم من أعضاء التدريس أي تكون المستشفي في حاجة ماسة لهذه العناصر” لذا لابد من تركيز كل جامعة علي تشغيل أقرب مستشفي قريب منها أو تابع لها.

ولفت البرلمانى، إلى أهمية رصد الأسباب المؤدية لزيادة أعداد المرضي بقوائم الانتظار، والعمل علي معالجتها وحلها سواء كانت فنية أو بشرية، قائلا “ الـ trun over للمريض في المستشفي لا يتخطى 5 أيام لدخوله وخروجه وتلقيه العلاج” حيث يدعم ذلك عدم إهدار الجهود المبذولة والحفاظ علي ما حققته المبادرة من إنجازات.

وفي سياق متصل، قال النائب الدكتور محيى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى تعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

سياسة جديدة لتحسين الصحة العامة

و أضاف “ حافظ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الدولة تتحرك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيخدم أكثر أكثر من 100 مليون مواطن، حيث يتم تنفيذ هذه المنظومة خلال 10 سنوات، لذا اتخذت الحكومة سياسة المبادرات لتكون ذراع معاون لمنظومة التأمين.

ونوه عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن زمن إنتظار المريض لتلقي العلاج أو إجراء العملية أصبح يقاس بالأيام والحد الأقصى للمدة الزمنية شهر واحد، معقبا “ الناس كانت بتستنى شهور وبالسنة قبل المبادرة”.

واختتم النائب حديثه، بالإشادة بما حققته المبادرة على أرض الواقع من سرعة تقديم العلاج للحالات الصعبة والحرجة التي لا تقبل الانتظار، معقبا “ نجاح مبهر للدولة في هذا الملف ونأمل في الاستمرارية علي هذا النهج”.