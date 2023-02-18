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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور بحوالي 1 كيلو متر، وجرى نقلهما الى مستشفى بني سويف التخصصي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف 6 مصابين إلى طوارئ المستشفى التخصصي بينما نقلت جثتين إلى مشرحة المستشفى .

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور ووقوع عدد من الاصابات والوفيات، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.


دفع مرفق اسعاف بني سويف بعدد 5 سيارات الى مكان الحادث حيث جرى نقل 6 مصابين إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى التخصصي بينما جرى نقل جثتين إلى مشرحة المستشفى ذاتها.


وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة كلا من: هند فرحان محمد، 14 سنة، واسلام ياسر، 20 سنة، وجرى ايداعهما مشرحة المستشفى التخصصي.

واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم:  رانيا محمد محمود، 42 سنة، مقيمة اسيوط، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالراس، وهند علي طه، 40 سنة، مقيمة اسيوط، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه نزيف بالبطن، و دينا طه محمد، 23 سنة، مقيمة اسيوط، ربة منزل، مصابة بالذراع الأيمن وجروح وسحجات، ورامى كمال الدين، 36 سنة، مقيم القاهرة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وغيبوبة، و فرحان طه محمد طه، 13 سنة، مصاب كدمات وسحجات، بالإضافة إلى سيدة مصابة بغيبوبة وجاري تحديد بياناتها.

بني سويف مديرية امن بنى سويف انقلاب سيارة غرفة عمليات حادث مروري بني سويف التخصصي

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