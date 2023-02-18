صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

أكد الجهاز الفني للاهلي عدم صحة توقيع عقوبات علي محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب مباراة الهلال السوداني.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن ما تردد عن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

واضاف:" كرة القدم لعبة جماعية والمسئولية علي الجميع ، مباراة وأنتهت وسيتم مناقشة الأخطاء داخل الغرف المغلقة لتصحيح المسار".



وأوضح:" إذا كان الشناوي قد تعرض للطرد من الحكم عقب نهاية المباراة سيخضع لعقوبة طبقاً للائحة وليس بشكل إستثنائي ".



وتابع:" لائحة الفريق تنص علي توقيع عقوبة مالية علي أي لاعب يتعرض للطرد في المباراة وسوف يتم التأكد من هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة إن كان الحكم قد كان طرد اللاعب من عدمه".



وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.



وتغادر بعثة الأهلي السودان مساء اليوم مباشرة إلى أسوان؛ للإقامة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.