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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكفتة بالسبانخ بمذاق لذيذ وجديد

الكفتة
الكفتة

تعد الكفتة من أكثر الأكلات التى يحبها الكبار والصغار وظهرت طرق عديدة لتصنيعها بمذاق شهي ومميز.

نعرض لكم طريقة عمل الكفتة بالسبانخ بمذاق غير تقليدي وشهي، وذلك بخطوات الشيف شربينى.

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مقادير الكفتة بالسبانخ 
كزبرة ناشفة
حمص
بصل
دبس رمان
سبانخ
جراماسالا
ملح فلفل
كزبرة خضراء
طماطم مفرومة
زيت ذرة
كمون
كارى
كركم
فلفل احمر حار
فلفل الوان
زنجبيل طازج
ملح 

فلفل أسود 

كفتة السبانخ
كفتة السبانخ


طريقة عمل الكفتة بالسبانخ:
* اخفقي الحمص فى الكبة الكهربائية مع التوابل والأعشاب والملح وشكليها كرات دائرية واقليها فى زيت ساخن
* في طاسة أخرى على النار بها الزيت شوحى الثوم و الجنزبيل و البصل والملح وعندما يصبح لونه ذهبي ضعي الطماطم والفلفل الحار و السبانخ والفلفل الالوان ودبس الرمان.

 *ضعي الكفتة في السبانخ واتركيها على النار حتى تتشرب قليلا من الصوص وتقدم مع الخبز البلدي أو الأرز .

الكفتة الكفتة بالسبانخ طريقة عمل الكفتة بالسبانخ طريقة عمل كفتة السبانخ طريقة عمل الكفتة

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