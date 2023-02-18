الجواز ماغيروش| رجل تيلاندي يثير الجدل بوشم عقد زواجه على ذراعه

أثارت صور الرجل الذي رسم وشم عقد الزواج على ذراعه حالة كبيرة من التعجب والجدل وسط جمهور السوشيال ميديا فى العالم .. فما القصة ؟

أراد رجل تايلاندي رسم وشم لعقد زواجه على يده للتعبير عن مدى حبه وبقائه فى الاستمرار مع زوجته الحالية وأنه يريد أن يبقى مرتبطا بها للأبد خاصة أنه حضر هذه المفاجأة بالتزامن مع عيد الحب.

جلس رجل يدعى فال في محل لرسم الوشم لمدة 8 ساعات متواصلة دون ملل أو كلل وترك كل المهام وعمله طوال هذا الوقت حتى يتفرغ لتحضير مفاجأة جديدة لزوجته.

وشم عقد الزواج

وفقًا لصحيفة Khaosod التايلاندية اليومية ،قام رجل يدعى فال برسم وشم عقد الزواج على ذراعه بألوان متنوعة ليجعل زوجته تشعر بأنها مميزة.

لم يترك أي تفاصيل عن الشهادة حتى أنه رسم الحدود المزهرة فى وشم عقد الزواج تم رسمه بتفاصيل إضافية على يده بما في ذلك ختم الشهادة الأصلية.

وكان رد فعل زوجته غير متوقع حيث صدمت بعض الوقت لكنها سرعان ما عادت إلى حالة الحب التى يشعر بها زوجها تجاهها.

قال صانع الوشم للصحيفة التايلندية إنه لم يسبق له أن رسم لأحد وشم عقد زواج على جسده من قبل وأن عملية الرسم كانت طويلة ومملة وعاني فيها كثيرا، و قام أولاً بنسخ الشهادة بأكملها على ذراع الرجل بالحبر العادي ثم استخدم مسدس الوشم لإتقان كل التفاصيل.