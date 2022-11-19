كن لنفسك كل شيء.. هيدي كرم تستعرض وشم على ذراعها| شاهد

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها، صورة جديدة لها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعرضت هيدي كرم وشم علي ذراعها، كتب عليه: "كن لنفسك كل شئ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.



وشاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كلا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.