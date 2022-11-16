شاهد.. هيدي كرم تتألق في سيلفي صباحي من داخل السيارة

شاركت الفنانة هيدي كرم صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هيدي كرم في صور سيلفي من داخل السيارة، مرتدية توب أبيض، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ.

يذكر أن هيدي كرم قالت خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة أون أي مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن كلمة "راحة المخ" كلمة كبيرة ولا يستطيع أحد أن يفعلها حتى في وقت النوم.

ولفتت إلى أن 55 مليون شخص مصابون بالزهايمر حول العالم ويصاب شخص كل أربعة ثواني، وهذه الأرقام مرعبة، وهذا المرض ليس له علاج حتى هذه اللحظة رغم التقدم العلمي والتكنولوجي.