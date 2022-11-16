عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هيدي كرم تتألق في سيلفي صباحي من داخل السيارة

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت هيدي كرم في صور سيلفي من داخل السيارة، مرتدية توب أبيض، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ.

هيدي كرم تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام.. فيديو

اطلالة جريئة .. هيدي كرم تخطف انظار جمهورها عبر انستجرام

يذكر أن هيدي كرم قالت خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة أون أي مع الإعلامية  شيريهان أبو الحسن، أن كلمة "راحة المخ" كلمة كبيرة ولا يستطيع أحد أن يفعلها حتى في وقت النوم.

ولفتت إلى أن 55 مليون شخص مصابون بالزهايمر حول العالم ويصاب شخص كل أربعة ثواني، وهذه الأرقام مرعبة، وهذا المرض ليس له علاج حتى هذه اللحظة رغم التقدم العلمي والتكنولوجي.

الفنانة هيدي كرم هيدي كرم اخبار هيدي كرم صور هيدي كرم اطلالات هيدي كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

موضوعات متعلقة

شرف لأي مكان تتواجد فيه.. راندا البحيري توجه رسالة إلى بوسي شلبي

أحمد حلمي برفقة منى زكي ونقيب الممثلين: مش عارف ليه محدش فاهمني

باللون النبيتي.. إطلالة أنيقة لـ ليلي علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

بالجلد الأسود.. نيكول سابا تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

هند صبري عن تكريم لبلبة بمهرجان القاهرة السينمائي: من أكثر الناس إخلاصا للفن

ترشيحاتنا

بكام في محلات الصاغة؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022 بالأسواق

الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها.. بيان عاجل لـ قمة العشرين يدين القصف الروسي

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-11- 2022

66 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار البيض بالأسواق اليوم الأربعاء

نشاط للرياح وسقوط أمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11- 2022

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الهجمات الصاروخية الروسية على كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

في دقيقة ونصف.. أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية وتصحيحها

تدليك أصابع اليدين يخلصك من مشكلة صحية خلال 5 دقائق فقط

بمكون واحد من مطبخك يمكنك حرق دهون البطن العنيدة للأبد

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ