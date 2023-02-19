نصائح للآباء قبل تسليمهم مفاتيح سياراتهم لأبنائهم

يتعرض الشباب المراهقين لمعدل كبير من الحوادث المميتة، ويرجع ذلك إلى عدم نضجهم ونقص المهارات الخاصة بالقيادة، ونقص الخبرة، بالإضافة الي إنهم يقودون السيارات بسرعات عالية، ويرتكبون أخطاء، ويتشتت انتباههم بسهولة خصوصا وأن كان يرافقهم أصدقاؤهم في السيارة.

نصائح للآباء قبل تسليمهم مفاتيح سيارتهم لأبنائهم

ويقدم موقع صدى البلد 5 نصائح لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم على البقاء بأمان إثناء قيادة السيارة :

نصائح للآباء قبل تسليمهم مفاتيح سيارتهم لأبنائهم

1- توضيح قوانين القيادة للأولاد

تساعد تلك القوانين الأولاد في التعرف علي قوانين السير الصحيحة، بالإضافة الي الابتعاد عن القيادة ليلا خصوصا اذا كان ابنك مبتدئ، وعدم استخدام الهاتف المحمول إثناء القيادة، وارتداء حزام الأمان دائما.

2- توعية الابن من مخاطر المخدرات والكحوليات خصوصا إثناء القيادة

يجب علي الأبناء عدم شرب المخدرات والكحوليات إثناء القيادة، وذلك لان لهم تأثير سلبي علي الشخص مما يؤدي الي فقدان الوعي، أو الشعور بالنعاس أثناء القيادة .

3- الإباء يجب أن يكونوا قدوة لأبنائهم

الإباء يجب عليهم تعليم أبنائهم أساسيات القيادة قبل ترك السيارة معه بمفردة، تدريب أولادك علي القيادة الصحيحة في أماكن واسعة حتي لا يحدث اصطدام بالسيارات الأخرى.

4- العقاب علي القيادة غير الصحيحة

إذا خالف ابنك المراهق القواعد التي وضعتها إثناء القيادة، فيجب عليك معاقبته حتي لا يقوم بتكرارها مرة أخري خصوصا وأن كان يقود السيارة بمفردة .

5- كن قدوة من لأبنك إثناء القيادة

الإباء قدوة دائما لأبنائهم وبالتالي يجب علي الإباء اتباع قواعد القيادة الصحيحة خلال مرافقة أبنة له في اى رحلة أو من خلال الذهاب الي أي مكان سويا .