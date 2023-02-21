ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 40 قتيلا ..فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في البرازيل، بعدما تعرضت إلى فيضانات وأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وتفقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الإثنين المناطق المنكوبة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) حيث خلّفت فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة 40 قتيلاً.

وبعد تحليقه على متن مروحية فوق المناطق المنكوبة، عقد لولا مؤتمراً صحافياً قال خلاله إنّه "من المهم أن نعمل سوياً.. علينا أن نصلّي من أجل الضحايا، وكذلك أيضاً من أجل أن يتوقف المطر حتى نتمكّن من البدء في إعادة الإعمار".

وأصدر المعهد الوطني لـ الأرصاد الجوية في البرازيل تحذيراً من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ساو سيباستياو، المدينة الواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، دمر انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.

كما سقط 39 من القتلى الـ40 في هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة.

وحذّرت السلطات من أنّ حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع إذ إنّ 40 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

