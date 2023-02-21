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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الخميس المقبل.. محلية النواب تناقش تطبيق منظومة التخلص من القمامة بمحافظة القليوبية

النائب محمد عبد العزيز،
النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان

تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه للمستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بشأن عدم تطبيق منظومة التخلص من القمامة بمحافظة القليوبية.

 

و أضاف “ عبد العزيز” في طلب الإحاطة، أن المنطقة الجنوبية من محافظة القليوبية وبالأخص مدينة شبرا الخيمة تعاني من انتشار القمامة وعدم التخلص منها بشكل علمي، لافتا إلي أن بالرغم من استمرار الحملات لرفع القمامة من بؤر تجمعاتها إلا أنه نتيجة غياب منظومة شاملة تعمل علي جمع القمامة وإعادة فرزها وتدويرها.

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وتابع النائب : فإن كل ما يجري من حملات لا تؤتي ثمارها ولا تحل المشكلة جذريا وبالتالي يستمر المواطن في معاناته، ورغم وعود محافظة القليوبية بالعمل علي تطبيق منظومة جديدة علمية للتخلص من القمامة واعتبارا ان مدينة شبرا الخيمة ذات الكثافة السكانية الأكبر في المحافظة مرحلة أولي، إلا أنه لم يتم إتخاذ أي خطوات علمية في ذلك .

 

ومن المقرر، أن تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة، الخميس المقبل في اجتماعها.

 

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القليوبية تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب شبرا الخيمة الكثافة السكانية

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