عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور على مدينتي الخصوص وشبرا الخيمة؛ لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع، والمحاور المرورية الجديدة، زمن بينها «محور الخصوص، محور الفريق العصار، محور شركات البترول».

وتابع الهجان، رفع الإشغالات، والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على أي مظاهر عشوائية، والتيسير على المواطنين، وتسيير الحركة المرورية، ومنع المخالفات.

ضبط 3233 وصلة مياه غير شرعية في القليوبية

بعد توقف 9 ساعات.. فتح الطريق الزراعى أمام السيارات بعد رفع كوبري الثلاجة

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد محور الخصوص الجديد، حيث وجه نائب رئيس مدينة الخصوص، بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر، وزيادة عدد صناديق القمامة، وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق، وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش.

كما وجه بالتنسيق مع المرور؛ لشن حملة لتنظيم سير التوك توك، ومنع سير العربات الكارو على المحور تماما، وضبط أى سيارة والتحفظ عليها.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن الدولة تبذل كل جهودها لتطوير شبكة الطرق، ويجب علينا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ عليها، ومنع أي تعديات عليها، وإزالة كل المظاهر العشوائية التي تشوهها.

كما تفقد المحافظ محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص، وحي شرق شبرا الخيمة؛ حيث وجه بالعمل على نظافة المحور، و إزالة الأتربة من على الجانبين.

محافظ القليوبية تفقد كذلك، نزلة الخصوص ومسطرد؛ حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة على الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش على جانبي الطريق.

كما وجه الهجان، بالاهتمام بمداخل الأحياء، والعمل على تجميلها، وتنظيم ساحات الانتظار، وعدم السماح بإقامتها إلا بشكل حضاري وقانوني، والالتزام بالمساحات المقررة، والتنسيق مع المرور؛ لإقامة حملات ليلية، لضبط السيارات التي تلقي بالرتش على الطرق العامة.

القليوبية رفع الإشغالات محافظ القليوبية الطريق الدائرى الحركة المرورية شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

لتجنب الاحراج وحماية الخصوصية.. جرب هذه الحيلة على فيسبوك ماسنجر

هذا خصمنا الثاني | تعليق صادم من فيريرا بعد مباراة الزمالك والمريخ

سبحان الذي اسرى .. معناها ولماذا استغرقت المعجزة ليلة كاملة؟ الشعراوي يجيب

بعد التعثر في دوري الأبطال .. هل يستحضر الزمالك سيناريو كونفدرالية 2019؟

شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة الاقتصادية بسبب 10 ملايين جنيه غدا

وزير التعليم يهنئ متابعي صفحته الشخصية بـ ذكرى الإسراء والمعراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات الشيف شربيني.. طريقة عمل نجرسكو شهى ومميز

لأفضل النتائج.. الوقت الأمثل لممارسة التمارين الرياضية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الموفرة| بمذاق لا يقاوم

هدايا ودولارات على تيك توك لـ محمد رمضان والسقا .. ما الحقيقة؟

فيديو

خبراء يردون.. تنبؤات وقوع زلازل في مصر والمنطقة العربية

حسد أم خطأ طبي.. أم تبكي على رضيعها بعد رحيله بسبب الفيسبوك

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ