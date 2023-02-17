محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور على مدينتي الخصوص وشبرا الخيمة؛ لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع، والمحاور المرورية الجديدة، زمن بينها «محور الخصوص، محور الفريق العصار، محور شركات البترول».

وتابع الهجان، رفع الإشغالات، والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على أي مظاهر عشوائية، والتيسير على المواطنين، وتسيير الحركة المرورية، ومنع المخالفات.

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد محور الخصوص الجديد، حيث وجه نائب رئيس مدينة الخصوص، بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر، وزيادة عدد صناديق القمامة، وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق، وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش.

كما وجه بالتنسيق مع المرور؛ لشن حملة لتنظيم سير التوك توك، ومنع سير العربات الكارو على المحور تماما، وضبط أى سيارة والتحفظ عليها.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن الدولة تبذل كل جهودها لتطوير شبكة الطرق، ويجب علينا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ عليها، ومنع أي تعديات عليها، وإزالة كل المظاهر العشوائية التي تشوهها.

كما تفقد المحافظ محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص، وحي شرق شبرا الخيمة؛ حيث وجه بالعمل على نظافة المحور، و إزالة الأتربة من على الجانبين.



محافظ القليوبية تفقد كذلك، نزلة الخصوص ومسطرد؛ حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة على الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش على جانبي الطريق.

كما وجه الهجان، بالاهتمام بمداخل الأحياء، والعمل على تجميلها، وتنظيم ساحات الانتظار، وعدم السماح بإقامتها إلا بشكل حضاري وقانوني، والالتزام بالمساحات المقررة، والتنسيق مع المرور؛ لإقامة حملات ليلية، لضبط السيارات التي تلقي بالرتش على الطرق العامة.