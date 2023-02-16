ضبط 3233 وصلة مياه غير شرعية في القليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم ضبط عدداً من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وذلك من خلال الحملات المكبرة لرفع وصلات الخلسة والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.



وأكد رئيس الشركة أنه تم شن حملات مكبرة، لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلي فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل وتم قطع المياه عن بعض المنشآت والتي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب.



وأشار مجاهد الى أن الشركة قامت خلال عام 2022 باكتشاف 3233 وصلات خلسة وتقنين أوضاع 2031 حالة، مناشداً المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل.

وأوضح مجاهد أنه تم تخصيص أرقام أرقام الخط الساخن الموضحة هاتف أرضى 125، محمول وواتس آب 01200288880، مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.