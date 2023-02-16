محافظ القليوبية يكشف سبب سقوط كوبري مشاة الثلاجة.. وإعلان تحويلات مرورية بديلة|تفاصيل

انهار كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة التابع لـ محافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق.

سقوط كوبري مشاة على الطريق السريع بشبرا الخيمة

وعلى الفور ناشدت الإدارة العامة لـ مرور القليوبية، قائدي المركبات والسيارات، اتخاذ طرق بديلة للدخول لمنطقة شبرا الخيمة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، نظرا لسقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين وتوقف الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور القليوبية تعلن الطرق البديلة

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات للطريق الزراعي، يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

كما توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع سقوط كوبري المشاة لتفقد المشهد من قلب الحدث، والتقى قوات الشرطة والهيئة العامة للطرق والكباري المتواجدين في مكان الحادث.

اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة

وأوضح "المحافظ" أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط الونش المتسبب في سقوط كوبري المشاة.

وتم الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها، مشيرًا إلي أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

كما كلف محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.

الدفع بـ 4 أوناش ضخمة لرفع كوبرى مشاة الثلاجة

كما أعلن محافظة القليوبية، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، للدفع بـ 4 أوناش ضخمة لرفع كوبرى مشاة الثلاجة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد سقوطه فجر اليوم الخميس دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد المحافظ أنه تم الدفع بـ 4 أوناش ضخمة أحمال "120، و100، و50 طنا"، للمشاركة في أعمال الرفع نظرًا لحجم كوبرى المشاة الكبير بطول نهر الطريق، ومن الممكن استدعاء أوناش أخرى للمساعدة في أعمال رفع وتركيب الكوبرى.

وأشار الى أنه سيتم العمل على إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق الحادث من جديد أمام المسافرين علي الطريق لمنع تعطل مصالحهم، كما أنه جار ملاحقة السيارة المتسببة بالحادث وضبطها.

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.

وكلف "محافظ القليوبية"، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.