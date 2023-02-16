عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يكشف سبب سقوط كوبري مشاة الثلاجة.. وإعلان تحويلات مرورية بديلة|تفاصيل

كوبري مشاة الثلاجة
كوبري مشاة الثلاجة

انهار  كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة التابع لـ محافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق.

سقوط كوبري مشاة على الطريق السريع بشبرا الخيمة

وعلى الفور ناشدت الإدارة العامة لـ مرور القليوبية، قائدي المركبات والسيارات، اتخاذ طرق بديلة للدخول لمنطقة شبرا الخيمة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، نظرا لسقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين وتوقف الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور القليوبية تعلن الطرق البديلة 

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات للطريق الزراعي، يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.
كما توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع سقوط كوبري المشاة لتفقد المشهد من قلب الحدث، والتقى قوات الشرطة والهيئة العامة للطرق والكباري المتواجدين في مكان الحادث.

اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة

وأوضح "المحافظ" أن السقوط نتج عن اصطدام  ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط الونش المتسبب  في سقوط كوبري المشاة.

وتم  الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها، مشيرًا إلي أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

كما كلف محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد  تقرير كامل عن الحادث.

الدفع بـ 4 أوناش ضخمة لرفع كوبرى مشاة الثلاجة 

كما أعلن محافظة القليوبية، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، للدفع بـ 4 أوناش ضخمة لرفع كوبرى مشاة الثلاجة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد سقوطه فجر اليوم الخميس دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد المحافظ أنه تم الدفع بـ 4 أوناش ضخمة أحمال "120، و100، و50 طنا"، للمشاركة في أعمال الرفع نظرًا لحجم كوبرى المشاة الكبير بطول نهر الطريق، ومن الممكن استدعاء أوناش أخرى للمساعدة في أعمال رفع وتركيب الكوبرى.

وأشار الى أنه سيتم العمل على إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق الحادث من جديد أمام المسافرين علي الطريق لمنع تعطل مصالحهم، كما أنه جار ملاحقة السيارة المتسببة بالحادث وضبطها.
كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.
وكلف "محافظ القليوبية"، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد  تقرير كامل عن الحادث.

هدد ربة منزل بنشر صورها على مواقع التواصل.. المشدد عامين لـ سائق بالقليوبية

محافظ القليوبية: العمل على رفع كوبري المُشاه المنهار تمهيدا لفتح الطريق الزراعي

اليوم.. الحكم على ربة منزل قتلت زوجها بدس السم في العصير بالقليوبية

اصطدم به ونش .. أول قرار لمحافظ القليوبية بعد سقوط كوبري الثلاجة

لحظة سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى بالقليوبية .. شاهد

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

وضعت سم الفئران في العصير..زوجة شيطانية تنهي حياة زوجها خلال رمضان بالقليوبية

مرور القليوبية تحذر المسافرين على الطريق الزراعي بعد سقوط كوبرى مشاة

كوبري مشاة الثلاجة الطريق الزراعى حي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية كوبري مشاة الطريق السريع بشبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

أوزانها 600 طن.. الدفع بـ4 أوناش للتعامل مع كوبري الثلاجة في القليوبية

هدد ربة منزل بنشر صورها على مواقع التواصل.. المشدد عامين لـ سائق بالقليوبية

محافظ القليوبية: العمل على رفع كوبري المُشاه المنهار تمهيدا لفتح الطريق الزراعي

اليوم.. الحكم على ربة منزل قتلت زوجها بدس السم في العصير بالقليوبية

اصطدم به ونش .. أول قرار لمحافظ القليوبية بعد سقوط كوبري الثلاجة

لحظة سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى بالقليوبية .. شاهد

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

وضعت سم الفئران في العصير..زوجة شيطانية تنهي حياة زوجها خلال رمضان بالقليوبية

ترشيحاتنا

أرمينيا تعلن عن انتهاء وضع اتفاقية السلام مع أذربيجان

كيفك أون لاين.. سقوط عصابة ترويج المخدرات عبر "سناب شات"

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يحول حياتك لسعادة وييسر جميع أمورك

بارتفاع 81.8%.. مصر صدرت أحذية وملابس جلدية بقيمة 10 ملايين دولار 2022

4 صدامات عربية في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

موعد سفر الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 51 مليون دولار.. مفاجأة حول شقة ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

الجدة والحفيد.. حقيقة زواج مليارديرة 76 عاما بشاب 19 سنة.. صور

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

فيديو

أمطار على تلك المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الليلة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ