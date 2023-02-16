محافظ القليوبية: العمل على رفع كوبري المُشاه المنهار تمهيدا لفتح الطريق الزراعي

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جارى الإنتهاء من رفع كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى السريع بشبرا الخيمة، بعد سقوطه فجر اليوم تمهيدا لإعادة فتح الطريق بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة.



وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات محافظة القليوبية تلقت إخطارا بسقوط كوبري مشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، حيث انتقلت على الفور اجهزة الامن والمحافظة إلى موقع الحادث.

وتبين أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاه و تم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.

وأوضح محافظ القليوبية فى بيان، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات ليسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

وكلفت الاجهزة الأمنية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.

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