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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح الطريق الزراعي السريع اتجاه بنها بعد رفع كوبري المشاة

فتح الطريق
فتح الطريق

اكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم فتح الطريق الزراعي السريع اتجاه بنها بشكل منتظم بعد رفع كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى السريع بشبرا الخيمة اثر سقوطه فجر اليوم  وفتح الطريق بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة.


واشار المحافظ أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وجارى ملاحقة السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاة ، كما تم الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.
وأوضح محافظ القليوبية أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات يسلُك كوبرى الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.
وكلف المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكبارى لمعاينة المكان، وإعداد  تقرير كامل عن الحادث.

القليوبية محافظ القليوبية الطريق الدائرى شبرا الخيمة هيئة الطرق والكباري

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