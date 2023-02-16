عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على ربة منزل قتلت زوجها بدس السم في العصير بالقليوبية

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار سامح عبد الغني العنتبلي، وعضوية المستشارين محمد خطاب ومحمود مجدى عبد المقصود، وبحضور وكيل النيابة كمال معتمد وأمين سر كمال جاويش، اليوم الحكم على  ربة منزل متهمة بقتل زوجها بسم فئران، وذلك بعد إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

لحظة سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى بالقليوبية .. شاهد

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم  11865 لسنة 2020جنایات مرکز کفر شکر، المقيدة برقم 2978 لسنة 2022 كلي شمال بنها، بأن المتهمة ولاء. أ. م، 29 سنة - ربة منزل ومقيمة بقرية أسنيت مركز كفر شكر، في يوم 12 / 5/ 2020، بدائرة مركز كفر شك قتلت عمدا زوجها المجني عليه السيد كامل الشحات السيد بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه وأعدت لذلك الغرض جواهر سامة سم فئران، ووضعته بأحد المشروبات عصير تمر وقدمته له ليتناوله، وتسبب ذلك في موته عاجلًا وذلك على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بسؤال الطفل كامل السيد كامل الشحات  استدلالا بالتحقيقات قرر بأنه يوم الواقعة وعقب تناوله الإفطار رفقة والده المجني عليه المتوفى ووالدته المتهمة وأشقائه، أعطته المتهمة مبلغا ماليا وقدره خمسة جنيهات وأخبرته بأخذ أشقائه واللعب في الشارع، فأخذ المبلغ المالي من والدته المتهمة وأخذ أشقائه وتوجهوا إلى الشارع للعب وعقب ذلك ترك أشقائه وتوجه بمفرده إلى منزله، وحال دلوفه المنزل أبصر والده المجني عليه المتوفى مستلقيا على الأريكة بالصالة ويقوم بالاستفراغ من فمه، حال قيام المتهمة بتنظيف ذلك الاستفراغ، وقرر بأن المتوفى آنذاك لم يكن يتنفس ولا يتحدث.
وتابع أمر الإحالة بأنه قرر أيضا بوجود خلافات بين والده المتوفى ووالدته المتهمة، كون الأخيرة تأخذ مبالغ مالية بدون علم المتوفى، وأنه تم التشاجر بين والده المتوفى ووالدته المتهمة في صباح يوم الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات أسرية بين المجني عليه المتوفى، وبين زوجته المتهمة كون المجني عليه المتوفى رفض الإنفاق على أشقاء المتهمة؛ ما دفع المتهمة إلى عقد العزم والنية على قتله.

وعقب قيام المتهمة بقتل المجني عليه المتوفى أبلغت أهليته بوفاته وحال حضور أهلية المتوفى إلى منزله أخبرتهم المتهمة بأن الوفاة طبيعية؛ إثر ذلك دفن أهلية المتوفى المجني عليه المتوفى، وعزى قصد المتهمة إلى إزهاق روح المجني عليه.

القليوبية فضيلة المفتي تقرير الصفة التشريحية محكمة جنايات بنها مركز كفر شكر سم فئران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بالأماكن والتفاصيل.. 52 شركة تعلن عن 3863 فرصة عمل في 14 محافظة

موضوعات متعلقة

لحظة سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى بالقليوبية .. شاهد

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بسبب انهيار كوبرى مشاة بالقليوبية|صور

ترشيحاتنا

الضرائب: معيط يتابع بدقة جهود المصلحة في حصر الاقتصاد غير الرسمي

38 جنيها للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 16 فبراير 2023

هل صيام ليلة السابع والعشرين من رجب بدعة .. علي جمعة يرد

رجل يهدي زوجته كرتونة بيض وحلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة

اليوم.. الحكم على ربة منزل قتلت زوجها بدس السم في العصير بالقليوبية

الأهلي يُفاجئ لاعبي الطائرة بعد الفوز على الزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجدة والحفيد.. حقيقة زواج مليارديرة 76 عاما بشاب 19 سنة.. صور

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

رائحة غريبة الأبرز.. 7 علامات تحذيرية تكشف عن بق الفراش

اهتزار الأرض وسقوط المباني بثوان.. فيديو اللحظات الأولى المرعبة لزلزال تركيا

فيديو

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ