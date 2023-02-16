اليوم.. الحكم على ربة منزل قتلت زوجها بدس السم في العصير بالقليوبية

تصدر محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار سامح عبد الغني العنتبلي، وعضوية المستشارين محمد خطاب ومحمود مجدى عبد المقصود، وبحضور وكيل النيابة كمال معتمد وأمين سر كمال جاويش، اليوم الحكم على ربة منزل متهمة بقتل زوجها بسم فئران، وذلك بعد إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11865 لسنة 2020جنایات مرکز کفر شکر، المقيدة برقم 2978 لسنة 2022 كلي شمال بنها، بأن المتهمة ولاء. أ. م، 29 سنة - ربة منزل ومقيمة بقرية أسنيت مركز كفر شكر، في يوم 12 / 5/ 2020، بدائرة مركز كفر شك قتلت عمدا زوجها المجني عليه السيد كامل الشحات السيد بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه وأعدت لذلك الغرض جواهر سامة سم فئران، ووضعته بأحد المشروبات عصير تمر وقدمته له ليتناوله، وتسبب ذلك في موته عاجلًا وذلك على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بسؤال الطفل كامل السيد كامل الشحات استدلالا بالتحقيقات قرر بأنه يوم الواقعة وعقب تناوله الإفطار رفقة والده المجني عليه المتوفى ووالدته المتهمة وأشقائه، أعطته المتهمة مبلغا ماليا وقدره خمسة جنيهات وأخبرته بأخذ أشقائه واللعب في الشارع، فأخذ المبلغ المالي من والدته المتهمة وأخذ أشقائه وتوجهوا إلى الشارع للعب وعقب ذلك ترك أشقائه وتوجه بمفرده إلى منزله، وحال دلوفه المنزل أبصر والده المجني عليه المتوفى مستلقيا على الأريكة بالصالة ويقوم بالاستفراغ من فمه، حال قيام المتهمة بتنظيف ذلك الاستفراغ، وقرر بأن المتوفى آنذاك لم يكن يتنفس ولا يتحدث.

وتابع أمر الإحالة بأنه قرر أيضا بوجود خلافات بين والده المتوفى ووالدته المتهمة، كون الأخيرة تأخذ مبالغ مالية بدون علم المتوفى، وأنه تم التشاجر بين والده المتوفى ووالدته المتهمة في صباح يوم الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات أسرية بين المجني عليه المتوفى، وبين زوجته المتهمة كون المجني عليه المتوفى رفض الإنفاق على أشقاء المتهمة؛ ما دفع المتهمة إلى عقد العزم والنية على قتله.

وعقب قيام المتهمة بقتل المجني عليه المتوفى أبلغت أهليته بوفاته وحال حضور أهلية المتوفى إلى منزله أخبرتهم المتهمة بأن الوفاة طبيعية؛ إثر ذلك دفن أهلية المتوفى المجني عليه المتوفى، وعزى قصد المتهمة إلى إزهاق روح المجني عليه.