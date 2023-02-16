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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : فتح الطريق أمام حركة السيارات في شبرا الخيمة

حركة المرور
حركة المرور

اكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم الانتهاء من رفع كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات في الاتجاهين.


وأشار محافظ القليوبية أن سقوط الكوبرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم نتج عن اصطدام ونش محمل٠ بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وجارى ملاحقة السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاة.


وكلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكبارى لمعاينة المكان، وإعداد  تقرير كامل عن الحادث.

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القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة الحركة المرورية كوبري مشاة حركة السيارات

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