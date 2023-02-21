البحيرة .. متابعة أعمال رصف متفرعات شارع الجمهورية

بتكلفة 6 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أستمرار اعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وفى هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوشى عيسى برئاسة عمر لبيب بمتابعة أعمال رصف متفرعات شارع الجمهورية بأطوال 2 كم وبتكلفة اجمالية 5 مليون و700 ألف جنية و ذلك لتحقيق السيولة المرورية.

متابعة أعمال رصف متفرعات شارع الجمهورية بالبحيرة

متابعة أعمال رصف متفرعات شارع الجمهورية بالبحيرة

متابعة أعمال رصف متفرعات شارع الجمهورية بالبحيرة

شددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.