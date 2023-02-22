فضيحة عمارة بين السرايات|الصحاب فضحوا بعض بصور خاصة على الفيسبوك.. والعشيق بريء

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتهديد صديقتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها المقيمة في شقة 6 بين السرايات.

نص أقوال المجني عليها :

س/ ما قولك فيما انتهت إليه التحريات الفنية التي أجراها الملازم أول مینا بولس الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشان الواقعة وكذا ما أورده التقرير الفني النهائي المعد بمعرفة الإدارة العامة للمساعدات الفنية التابعة لقطاع نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بأن مرتكب الواقعة هي صديقتك باستخدام حساب على تطبيق الفيس بوك مسمى (أحمد نصار) والمفعل عن طريق شريحة اتصالات على النحو المبين بالأوراق؟

ج/ايوه كل ما توصلت إليه التحريات صحيح وفعلا صديقتي و التي ورد اسمها بالتقرير الفني ووفقا للتتبع هي اللي قامت بنشر صوري على الفيس بوك وشهرت بيا و بعدها ابتزتني و كانت بتطلب مني مبلغ مالي 140,000 ألف جنيه مقابل توقفها عن نشر صور فاضحة لي وما ذكره الملازم أول/ مينا بولس بتحرياته صحيح و يؤكد صحة اتهامي للمتهمة وفعلا هي اللي بتستخدم حساب الفيس بوك أحمد نصار

س/ و ما قولك فيما شهدتي به بتحقيقات النيابة العامة من انك تعرضتي لمحاولات ابتزاز و تهدید من قبل عشيقك السابق؟

ج/ ايوه ده كان مجرد شخص اتعرفت عليه لفترة و كان فيه كلام ما بيني و بينه على أساس إننا ممكن نرتبط بس بعد كده حصلت خلافات بيني و بينه و هو حاول يهددني إنه ممكن ينشر صور ليا بس هو معملش کده و بعدها قطعت التواصل معاه وهو ملهوش علاقة بالواقعة دي.

س/ ما طبيعة المنشورات ؟

ج/ صور فاضحة لي وصور مسيئة وشتايم و الفاظ تمس الشرف و الاعتبار و التشهير بي ونشرها على جروبات عامة جروب الدقي و المهندسين و جروب فیصل و الهرم و جروبات أخرى

س/ و ما مسمى الحساب الشخصي الخاص بكي على تطبيق الفيس بوك؟

ج/ ورده بيضه

س/ و هل وقمت بتحويل الفلوس علي الحساب حال تواصلكي معه ؟

ج/ لا هو كان بيقولي أنا النقيب أحمد نصار وده كل اللي كنت أعرف عنه

س/ و ما طبيعة المحادثات التي جرت بينكما؟

ج/ هو كان بيطلب مني ادفعله 140,000 جنيه مقابل مسح الصور الفاضحة ليا أنا وبناتي

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها كتابة بإفشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفها، وذلك بنشر صور شخصية للمجني عليها وهي في أوضاع مخلة بالحياء، وكان التهديد مصحوباً بطلب وهو أن تدفع مبلغاً مالياً نظير توقفها عن نشر تلك الصور.