خبير علاقات دولية: الدعم الغربي لأوكرانيا يستهدف إطالة أمد الأزمة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الدعم الغربي لأوكرانيا يستهدف إطالة أمد الأزمة.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أنه بعد مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية نستطيع أن نقول إن هناك عنوانا عريضا مفاده “استمرار حالة اللا حسم السياسي والعسكري”، موضحا أنه حتى الآن لا توجد أي آفاق لإمكانية الحل، في ظل إصرار غربي وأمريكي على دعم أوكرانيا اللامحدود، وغياب أي حديث عن السلام».

وتابع خبير العلاقات الدولية، «الأزمة ستستمر، ولا وجود لأي أفق لحل قريب، ويعني ذلك استمرار التداعيات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة خلال هذا العام».

واستطرد «العالم تكبد خسائر كبيرة، خصوصا بعد جائحة كورونا كما أن الأمن الغذائي والطاقة العالميين معرضان للخطر، وهناك ارتفاعات غير مسبوقة بمعدلات التضخم عالميا، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق للغذاء عالميا، ولم تؤثر الأزمة فقط على طرفي الأزمة ولكن على كل دول العالم بدرجات متافوتة».