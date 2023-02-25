قبل السفر والمناسبات الخاصة.. طرق تحفيز الدورة الشهرية

هناك أوقات تتطلع فيها النساء إلى الحصول على فترات تستغرق الدورة عادةً 28 يومًا ولكن في بعض الأحيان قد تتأخر أو تصل مبكرًا أيضًا ، قد ترغب المرأة في تحفيز فتراتها على تجاوز هذا لأن الفترات قد تتزامن مع حفلة أو مناسبة أو رحلة أو بعض الوظائف العائلية والسفر في فترات هو ما تتجنبه كل امرأة هناك بعض النصائح الفعالة للحصول على فترات مبكرة ولكن قبل ذلك اعرفي سبب تأخرها.

أسباب تأخر الدورة الشهرية؟



تشمل الأسباب المحتملة لفترات التأخير أو الفقدان ما يلي:

ضغط

عدم التوازن الهرموني

متلازمة تكيس المبايض متعددة الكيسات

مشكلة الغدة الدرقية

سن اليأس

حمل

زيادة الوزن

موانع الحمل



إليك بعض الاختراقات التي يمكن أن تساعدك على تحمل المسؤولية وتحفيز الدورة الشهرية مبكرًا

دعونا نرى الطرق الطبيعية للحصول على فترات مبكرة وفقا لما نشره موقع هيلثي .

الزنجبيل



يزيد من حرارة الجسم ويحفز فترات مبكرة. قد يكون مذاق قطع الزنجبيل المباشرة غير سار ، لذا أضفه إلى الخضار أو اشرب شاي الزنجبيل. يساعد في تقلص الرحم وقد يؤدي إلى فترات مبكرة.



الكركم



علاج طبيعى قديم للعديد من المشاكل لأنه يزيد من قدرة مضادات الأكسدة وهو أحد أفضل المركبات المضادة للالتهابات. يساعدك في الحصول على فترات أسرع عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الرحم. هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها زيادة استهلاك الكركم مثل رشه على الخضار المطبوخ على البخار والأرز والحليب والمأكولات الأخرى. هذا يمكن أن يفرض على دورتك الشهرية.



حمام الماء الدافئ

الحمام بالماء الساخن يساعد دائمًا على الاسترخاء وهو جيد لتخفيف التوتر إذا قمت بإضافة بضع قطرات من زيت اللافندر إلى حوض الماء الدافئ الخاص بك، فإنه لا يريح عقلك وجسمك فحسب ، بل يزيد أيضًا من تدفق الدم إلى المنطقة لفترات أسرع.



فيتامين سي

البرتقال والتوت والبروكلي والسبانخ والبراعم والبابايا والطماطم والليمون كلها أطعمة حمضيات. كما تتناول بعض النساء مكملات الفيتامينات أو يأكلن أطعمة غنية بفيتامين سي. يساعدك على رفع مستويات هرمون الاستروجين وخفض مستويات البروجسترون.



التواصل الاجتماعي والاسترخاء

قلل من أعباء العمل وممارسة الرياضة والتأمل وقضاء بعض الوقت الجيد مع الأصدقاء والعائلة. هذا يساعد في تقليل التوتر وهو أمر مهم للغاية لتنظيم الدورة الشهرية . قد تؤدي هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين أو الكورتيزول إلى تأخير الدورة الشهرية. لذا تجنب التوتر.



أوراق البقدونس

لزيادة نشاط هرمون الاستروجين ، اختر أوراق البقدونس. إنه غني بفيتامين C وكما ذكرنا سابقًا ، فإن فيتامين C يحفز الدورة الشهرية المبكرة. يمكنك تناوله على شكل شاي لأنه يحفز تقلص الرحم. لاحظ أنه ليس للنساء المرضعات أو النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الكلى.



الشاي أو القهوة

قلل من تناول الكافيين (2-3 أكواب في اليوم) أو تفضل نباتات أخف للشاي يمكنك تناولها مثل البابونج أو الزنجبيل أو البقدونس أو شاي إكليل الجبل. يُعتقد أن أعشاب الشاي هذه تتسبب في تقلص الرحم قليلاً. لا توجد مثل هذه الدراسة لدعم هذا ولكن بعض النساء وجدن الحل بنفس الشيء.



النشاط الجنسي

أثناء الجماع ، تؤدي النشوة الجنسية إلى اتساع عنق الرحم. دم الحيض ينزل في الفراغ. قد يكون نشاطًا جنسيًا اختراقًا أو غير مخترق. يقلل الجماع المنتظم من التوتر ويحافظ على التوازن الهرموني. قد يساعدك ذلك في الحصول على فترات مبكرة.



على الرغم من عدم وجود مثل هذه الدراسة لإثباتها ، فقد تساعد بعض التمارين أيضًا في الحصول على فترات أسرع مثل الجرش والقرفصاء وتقلبات الحوض.



الجرجير

هو طعام آخر يولد الحرارة ، لذا ينصح الأطباء المرضى بتناول الجرجير بكميات صغيرة يحدث خلل في محتوى الحديد في الجسم مما يزعج الدورة الشهرية.