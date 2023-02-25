يعد الفطير المشلتت من المعجنات والمخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص في مصر، ويحتوي الفطير المشلتت على مذاق رائع ومميز.
وإليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفه اقتصادية .
مقادير الفطير المشلتت بالقشطة
3 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ماء للعجن
قشطة
سمنه للفرد
طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة
* في بولة كبيرة اخلطي الدقيق والملح والسكر ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك العجينة لترتاح.
* افردي العجينة وادهنيها بالقشطة والسمنة وبين الطبقات تدهن سمن وتطبق ثم تترك حتى ترتاح مرة أخرى.
* تفرد العجينة وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة وتوضع فى صينية فى الفرن نار متوسطة حتى تمام النضج وقدمى الفطير المشلتت بعد تقطيعه.