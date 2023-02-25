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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

طريقة عمل الفطير
طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

يعد الفطير المشلتت من المعجنات والمخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص في مصر، ويحتوي الفطير المشلتت على مذاق رائع ومميز.

وإليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفه اقتصادية .

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مقادير الفطير المشلتت بالقشطة

3 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ماء للعجن
قشطة
سمنه للفرد


طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

* في بولة كبيرة اخلطي الدقيق والملح والسكر ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك العجينة لترتاح.
* افردي العجينة وادهنيها بالقشطة والسمنة وبين الطبقات تدهن سمن وتطبق ثم تترك حتى ترتاح مرة أخرى.
* تفرد العجينة وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة وتوضع فى صينية فى الفرن نار متوسطة  حتى تمام النضج وقدمى الفطير المشلتت بعد تقطيعه. 

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