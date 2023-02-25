يعد الفطير المشلتت من المعجنات والمخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص في مصر، ويحتوي الفطير المشلتت على مذاق رائع ومميز.

وإليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفه اقتصادية .



مقادير الفطير المشلتت بالقشطة

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ماء للعجن

قشطة

سمنه للفرد



طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

* في بولة كبيرة اخلطي الدقيق والملح والسكر ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك العجينة لترتاح.

* افردي العجينة وادهنيها بالقشطة والسمنة وبين الطبقات تدهن سمن وتطبق ثم تترك حتى ترتاح مرة أخرى.

* تفرد العجينة وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة وتوضع فى صينية فى الفرن نار متوسطة حتى تمام النضج وقدمى الفطير المشلتت بعد تقطيعه.