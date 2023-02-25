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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نظام غذائي لخسارة السعرات الحرارية الزائدة في غضون شهر

الوزن
الوزن

تتضمن خطة النظام الغذائي إلى حد كبير نظامًا غذائيًا نباتيًا يساعد على إنقاص الوزن في 4 أسابيع. أصبح الآن اتباع نظام غذائي أكثر ذوقًا مع هذه الخطة اللذيذة لإنقاص الوزن!

 

كشف موقع هيلثي عن نظام غذائي لإنقاص الوزن .

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الأسبوع 1

 

الغداء - 3 روتيس + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة


العشاء - 3 روتيس + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم


ستشعر بالخفة والسعادة بعد أسبوع من اتباع هذا النظام الغذائي. استمر في دفع نفسك وانتقل بثبات إلى الأسبوع التالي.

الأسبوع 2

الإفطار- كريب فروت + 4 حبات لوز 
الغداء - 3 قطع لحم أو روتين + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبادي
العشاء - 2 قطعة بروتين+ نصف كوب فطر / توفو كاري + نصف كوب سبانخ / بروكلي + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم
ستبدأ في حرق الدهون بنهاية الأسبوع الثاني. كما ترى النتائج ، ستنتقل تلقائيًا إلى الأسبوع التالي.

الأسبوع الثالث

الإفطار- شوفان نباتي
الغداء - حصتين من الأرز 1 روتي + 1 كوب رجمة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة
العشاء - 3 روتيس + نصف كوب جريب فروت + 1 كوب مرق خضار في نصف كوب سلطة + 1 قطعة شوكولاتة داكنة + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم
بعد الأسبوع الثالث ، حان الوقت لمكافأة نفسك على القيام بعمل رائع! احصل على يوم فري من شأنه أن يرفع من مزاجك ويجعلك أكثر تحفيزًا للانتقال إلى الأسبوع التالي والأخير.

الأسبوع الرابع

الإفطار- upma الخضار
الغداء - 3 روتيز + 1 أرز + 1 كوب عدس / فاصوليا + 1 كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبادي
العشاء - 1 روتي + 1 حصة أرز بني + 1 كوب فطر  + نصف كوب خضار مسلوق + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم
 

يمكنك أن تفعل ذلك


إذا كنت قد التزمت بالخطة ، فامنح نفسك بصرف النظر عن المظهر النحيف ، ستشعر بمزيد من النشاط. هذا سوف يعزز ثقتك بنفسك أيضًا! اعتمادًا على المواد الغذائية المفضلة لديك ، يمكنك أيضًا عمل مخطط النظام الغذائي الخاص بك.  

أكل صحي وممارسة الرياضة سيساعدك الجمع بين هذين الأمرين على إنقاص الوزن بشكل طبيعي. في المرة القادمة التي تريد فيها إنقاص الوزن ، جرب خطة النظام الغذائي   اللذيذة. 

الوزن حرق الدهون انقاص الوزن النظام الغذائي السعرات الحرارية اتباع نظام غذائي ​​​​​​​health

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