نظام غذائي لخسارة السعرات الحرارية الزائدة في غضون شهر

تتضمن خطة النظام الغذائي إلى حد كبير نظامًا غذائيًا نباتيًا يساعد على إنقاص الوزن في 4 أسابيع. أصبح الآن اتباع نظام غذائي أكثر ذوقًا مع هذه الخطة اللذيذة لإنقاص الوزن!
كشف موقع هيلثي عن نظام غذائي لإنقاص الوزن .
الأسبوع 1
الغداء - 3 روتيس + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة
العشاء - 3 روتيس + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم
ستشعر بالخفة والسعادة بعد أسبوع من اتباع هذا النظام الغذائي. استمر في دفع نفسك وانتقل بثبات إلى الأسبوع التالي.
الأسبوع 2
الإفطار- كريب فروت + 4 حبات لوز
الغداء - 3 قطع لحم أو روتين + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبادي
العشاء - 2 قطعة بروتين+ نصف كوب فطر / توفو كاري + نصف كوب سبانخ / بروكلي + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم
ستبدأ في حرق الدهون بنهاية الأسبوع الثاني. كما ترى النتائج ، ستنتقل تلقائيًا إلى الأسبوع التالي.
الأسبوع الثالث
الإفطار- شوفان نباتي
الغداء - حصتين من الأرز 1 روتي + 1 كوب رجمة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة
العشاء - 3 روتيس + نصف كوب جريب فروت + 1 كوب مرق خضار في نصف كوب سلطة + 1 قطعة شوكولاتة داكنة + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم
بعد الأسبوع الثالث ، حان الوقت لمكافأة نفسك على القيام بعمل رائع! احصل على يوم فري من شأنه أن يرفع من مزاجك ويجعلك أكثر تحفيزًا للانتقال إلى الأسبوع التالي والأخير.
الأسبوع الرابع
الإفطار- upma الخضار
الغداء - 3 روتيز + 1 أرز + 1 كوب عدس / فاصوليا + 1 كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبادي
العشاء - 1 روتي + 1 حصة أرز بني + 1 كوب فطر + نصف كوب خضار مسلوق + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم
يمكنك أن تفعل ذلك
إذا كنت قد التزمت بالخطة ، فامنح نفسك بصرف النظر عن المظهر النحيف ، ستشعر بمزيد من النشاط. هذا سوف يعزز ثقتك بنفسك أيضًا! اعتمادًا على المواد الغذائية المفضلة لديك ، يمكنك أيضًا عمل مخطط النظام الغذائي الخاص بك.
أكل صحي وممارسة الرياضة سيساعدك الجمع بين هذين الأمرين على إنقاص الوزن بشكل طبيعي. في المرة القادمة التي تريد فيها إنقاص الوزن ، جرب خطة النظام الغذائي اللذيذة.