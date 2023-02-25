نظام غذائي لخسارة السعرات الحرارية الزائدة في غضون شهر

تتضمن خطة النظام الغذائي إلى حد كبير نظامًا غذائيًا نباتيًا يساعد على إنقاص الوزن في 4 أسابيع. أصبح الآن اتباع نظام غذائي أكثر ذوقًا مع هذه الخطة اللذيذة لإنقاص الوزن!

كشف موقع هيلثي عن نظام غذائي لإنقاص الوزن .



الأسبوع 1

الغداء - 3 روتيس + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة



العشاء - 3 روتيس + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم



ستشعر بالخفة والسعادة بعد أسبوع من اتباع هذا النظام الغذائي. استمر في دفع نفسك وانتقل بثبات إلى الأسبوع التالي.

الأسبوع 2

الإفطار- كريب فروت + 4 حبات لوز

الغداء - 3 قطع لحم أو روتين + 1 أرز + 1 كوب أعشاب + نصف كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبادي

العشاء - 2 قطعة بروتين+ نصف كوب فطر / توفو كاري + نصف كوب سبانخ / بروكلي + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم

ستبدأ في حرق الدهون بنهاية الأسبوع الثاني. كما ترى النتائج ، ستنتقل تلقائيًا إلى الأسبوع التالي.

الأسبوع الثالث

الإفطار- شوفان نباتي

الغداء - حصتين من الأرز 1 روتي + 1 كوب رجمة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبدة

العشاء - 3 روتيس + نصف كوب جريب فروت + 1 كوب مرق خضار في نصف كوب سلطة + 1 قطعة شوكولاتة داكنة + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم

بعد الأسبوع الثالث ، حان الوقت لمكافأة نفسك على القيام بعمل رائع! احصل على يوم فري من شأنه أن يرفع من مزاجك ويجعلك أكثر تحفيزًا للانتقال إلى الأسبوع التالي والأخير.

الأسبوع الرابع

الإفطار- upma الخضار

الغداء - 3 روتيز + 1 أرز + 1 كوب عدس / فاصوليا + 1 كوب خضروات مشكلة + 1 كوب سلطة + 1 كوب زبادي

العشاء - 1 روتي + 1 حصة أرز بني + 1 كوب فطر + نصف كوب خضار مسلوق + 1 كوب حليب دافئ مع رشة كركم



يمكنك أن تفعل ذلك



إذا كنت قد التزمت بالخطة ، فامنح نفسك بصرف النظر عن المظهر النحيف ، ستشعر بمزيد من النشاط. هذا سوف يعزز ثقتك بنفسك أيضًا! اعتمادًا على المواد الغذائية المفضلة لديك ، يمكنك أيضًا عمل مخطط النظام الغذائي الخاص بك.

أكل صحي وممارسة الرياضة سيساعدك الجمع بين هذين الأمرين على إنقاص الوزن بشكل طبيعي. في المرة القادمة التي تريد فيها إنقاص الوزن ، جرب خطة النظام الغذائي اللذيذة.