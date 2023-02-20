أبرزها البيض.. 5 أطعمة غنية بالبروتين لإنقاص الوزن بعد سن الأربعين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات له فوائد عديدة، بما في ذلك بناء العضلات ، وفقدان الوزن ، والشعور بالامتلاء بعد الأكل، على الرغم من أن تناول الكثير من البروتين قد يكون مفيدًا ، إلا أن اتباع نظام غذائي متوازن يعد جزءًا أساسيًا من البقاء بصحة جيدة بالأخص بعد سن الأربعين.



يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالبروتين الأشخاص بعد سن الأربعين على إنقاص الوزن لأنه يمكن أن يساعدهم في تجنب الإفراط في تناول الطعام. يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين في بناء العضلات الخالية من الدهون عندما يقترن بالتمارين الرياضية، تساعد العضلات الخالية من الدهون على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم ، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.



الأطعمة الغنية بالبروتين لفقدان الوزن بعد سن الأربعين



فيما يلي بعض من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن أن يستهلكها الشخص بعد سن الأربعين لمساعدته على إنقاص الوزن.

-الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم على ما يصل إلى 19 جرامًا للبروتين في وعاء 200 جرام، يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أن يحدوا أو يتجنبوا الزبادي اليوناني الذي يحتوي على سكر مضاف، يجب على الأشخاص أن يختاروا النسخ العادية بدلاً من ذلك وأن يوزعوها ببعض الفاكهة أو البذور.

-الجبن القريش

يحتوي منتج الألبان هذا على وفرة من البروتين، كما أنه يقدم خدمة صحية من الكالسيوم والمواد المغذية الأخرى.

- البطاطس

تشتهر البطاطس بأنها من الكربوهيدرات النشوية ولكنها مصادر جيدة للعناصر الغذائية ، بما في ذلك البروتين، تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم بقشرها على ما يزيد قليلاً عن 4 جرام للبروتين، يجب على الأشخاص توخي الحذر عند تحضير البطاطس لأن الإضافات التي غالبًا ما يضعها الأشخاص على البطاطس يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية.

- البروكلي

كوب واحد من البروكلي النيء يحتوي على ما يقرب من 2.6 جرام للبروتين ويحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم، هذا الخضار القوي يحتوي فقط على 31 سعرة حرارية لكل كوب.

-القرنبيط

يحتوي القرنبيط على الكثير من البروتين مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي على 27 سعرة حرارية و 2 جرام للبروتين.

-البيض

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين والمواد الغذائية والدهون الصحية، أظهرت مجموعة متنوعة من الدراسات أن البيض يمكن أن يساعد الأشخاص على الشعور بمزيد من الرضا ويمنعهم من الإفراط في تناول الطعام، على سبيل المثال وجدت إحدى الدراسات أن مجموعة من النساء اللواتي تناولن البيض بدلاً من الخبز على الإفطار شعرن بالشبع لفترة أطول وتناولن سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.



المصدر: medicalnewstoday