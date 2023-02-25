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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: انخفاض أسعار الدواجن نجاح حقيقي.. والسوق في طريقها للانضباط

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن تراجع سعر الدواجن بنحو 20 جنيهًا اليوم في السوق المصرية، وبنسبة انخفاض كبيرة خلال ساعات معدودة، نجاح لسياسات الدولة المصرية في السيطرة على  أسعار الدواجن، وإتاحة الدواجن البرازيلية المستوردة لإجبار أصحاب المزارع، على تقليل سعرها وبما يتناسب مع التكلفة الحقيقية.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بهبوط أسعار الدواجن للمستهلكين من 95 جنيهاً للكيلو إلى 75 جنيهًا للكيلو في تعاملات اليوم السبت، بقيمة هبوط بلغت 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، لافتا إلى أن الكيلو تسليم أرض المزرعة تراجع 10 جنيهات من 80 إلى 70 جنيها وهو نجاح سريع وحيوي للدولة المصرية وسياساته الاقتصادية بتوجيهات الرئيس.

وأوضح عضو زراعة الشيوخ، أن الأسواق استجابت لضخ مزيد من المعروض في الساعات الماضية عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار حيث توقع مزيد من الهبوط مع عودة دورة الإنتاج كاملة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وشد محسن، على أن طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل، وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %،  أجبر أصحاب المزارع على العودة بسعر البيع للمعدلات الطبيعية، وبما يتناسب مع التكلفة الحقيقية، مشيرا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية ومنها منافذ وزارة التموين.

واختتم النائب احمد محسن، بالتأكيد على أن سوق الدواجن في طريقها للانضباط مرة ثانية، بعد التحركات الأخيرة، حيث إن السوق ستضبط نفسها بنفسها مع توجيهات الحكومة خلال الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي، مشددا على أن الدولة حريصة على صناعة الدواجن واستثماراتها وبرغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وفرت الأعلاف وأفرجت عنها وهو ما يحسب لها، ويؤكد تحركاتها الجادة.

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