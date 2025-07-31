أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: مصر لم تتوان يوما واحدا عن إدخال المساعدات لأهالينا في فلسطين.. وأحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حماس

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس الوزراء: مصر لم تتوان يوما واحدا عن إدخال المساعدات لأهالينا في فلسطين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حملة كبيرة تتعلق بما يحدث في غزة، وموقف مصر، والأهم هو ما يثار بانتقاد موقف مصر بـ«طريقة مغلوطة» ضمن «حملة ممنهجة».

تطاول على مصر.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حماس

وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة لحركة حماس، واصفًا بيانها الأخير تجاه مصر بأنه "مليء بالتطاول وغير مبرر"، مؤكدًا أن القاهرة تبذل كل ما بوسعها لدعم المدنيين في غزة، بينما تتحصن قيادات الحركة في الأنفاق أو تقيم بالخارج.

مصر تسقط أطنانا من المساعدات جوا على قطاع غزة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبا عاجل، حاء من خلاله، قيام مصر بأسقاط أطنانا من المساعدات جوا على قطاع غزة.

الصحة: 38 ألف طبيب من كل التخصصات يعملون على خدمة الأشقاء الفلسطينيين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن ١٧٢ مستشفى بمختلف المحافظات يوجد فيها مصابون من قطاع غزة، مضيفا أن تخصيص ١٥٠ سيارات إسعاف لمصابي غزة.

وزير الكهرباء: وفرنا مصدر طاقة بديل للمناطق المتضررة من انقطاع التيار في الجيزة

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إننا وفرنا مصدرا بديلا للكهرباء؛ لتغذية المناطق المتضررة من انقطاع التيار في الجيزة.

وزير الإسكان: وفرنا أكثر من 55 ألف بنك للمياه في أزمة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن الجيزة

علق وزير الإسكان شريف الشربيني، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن بعض مناطق محافظة الجيزة، قائلا: وفرنا أكثر من 55 ألف بنك للمياه لتغذية المناطق المتضررة.

وزير الأوقاف يكشف ملامح مبادرة صحح مفاهيمك

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة صحح مفاهيمك، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات في هذا الأمر.

"مرسي"تكشف جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات لقطاع غزة

أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن مصر أطلقت قافلة من الهلال الأحمر المصري، مشيرا إلى أنه خلال 4 ايام فقط، تم ادخال أكثر من 4 الاف طن من المساعدات الغذائية التي يحتاجها قطاع غزة.

مصر ترحب بإعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحبت مصر بإعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الجبهة الوطنية: صوت المواطن المصري في الصندوق هو صوت لمصر ومستقبلها

كشف السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، تفاصيل جديدة عن الفعاليات الجماهيرية التي نظمها الحزب خلال الفترة الأخيرة.