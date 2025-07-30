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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف يكشف ملامح مبادرة صحح مفاهيمك

أسامة الازهري
أسامة الازهري

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة صحح مفاهيمك، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات في هذا الأمر.

وأضاف الازهري، في كلمة له بالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن المبادرة تمثل مشروعًا علميًّا وتوعويًّا وسلوكيًّا متكاملًا، يهدف إلى تفكيك المفاهيم الخاطئة، وتصحيح التصورات المغلوطة، وبناء وعي رشيد مستنير يستند إلى المنهج الوسطي الذي يراعي التوازن بين النصوص الشرعية ومتغيرات الواقع.

أهداف المبادرة

وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع، وفي مقدمتها:

1. تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة التي تمثل مدخلًا للتشدد أو التفريط.

2. تفكيك البنى الفكرية التي تؤسس للإلحاد والتسيب والانفلات تحت دعاوى العقلانية الزائفة أو الحرية المطلقة.

3. تجديد فهم الدين من خلال علم راسخ يُوازن بين النص الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر.

4. إعادة بناء الوعي العام تجاه قضايا العقيدة والعبادة والمعاملة، إلى جانب قضايا الوطن والحضارة والانتماء.

5. تحصين العقول الناشئة من التشوهات الفكرية التي تنتشر عبر الفضاء الرقمي ومواقع التواصل.

رؤية شاملة

واختتم أن "صحح مفاهيمك" تمثل رؤية استراتيجية شاملة تعكس تطور أداء وزارة الأوقاف في خدمة قضايا التنوير وبناء الوعي، مشددًا على أن المبادرة ستشهد في المرحلة القادمة برامج تدريبية، ومنصات تفاعلية، وإصدارات فكرية لتعزيز الرسالة التوعوية في مختلف المحافظات، وبخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.

الأوقاف أسامة الازهري وزير الأوقاف

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