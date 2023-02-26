ضياء السيد: تعرضنا لنفس موقف محمود جابر.. والمدرب ضحية

أبدى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، حزنه على هزيمة منتخب الشباب من السنغال برباعية نظيفة في كأس أمم أفريقيا.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بداية التكوين والإعداد لمنتخب الشباب وراء التراجع والنتائج السلبية لمنتخب الشباب"

وأضاف ضياء السيد: "منتخب الشباب كان من المفترض أن يخوض العديد من المباريات الودية القوية"

وواصل ضياء السيد: "الضحية دائما هو المدرب وما حدث مع محمود جابر تعرضنا له مع كارلوس كيروش"

واختتم: "الناس اللي في اتحاد الكرة حاليا أمامهم سنة لازم يكون في خطة معلنة ومشروع واضح"