نشرة الحوادث: الحكم على مرتضى منصور فى سب عمرو أديب.. وحبس لصوص مكتب بريد دمياط

نشر قسم الحوادث مساء اليوم عددا من الأخبار الهامة فى عدد من المحافظات ..ومنها :

حبس لصوص مكتب بريد دمياط

قررت النيابةُ العامةُ حبس المتهمين بسرقة بريد دمياط ..واصدرت النيابة بيانا اكدت فيه انه يومَ الخميسِ الموافقِ الثالثَ والعشرِينَ من فبرايرَ الجاري تبلغت من الشرطةِ بسرقَةِ أشخاصٍ ملثّمينَ مبلغَ 1.5 مليون جنيهٍ من مكتبِ البريدِ المصريِّ بدِمياطَ الجديدةِ بعدَ إحداثِهِم إصاباتٍ بمديرِ المكتبِ ومديرِ الحساباتِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ، وعاينتْ مسرحَ الواقعةِ، وكلَّفتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ برفعِ الآثارِ منه.

واضافت انها اطلعت على ما سجّلتْهُ آلاتُ المراقبةِ المطلّةِ عليهِ فتبينتْ منها ظهورَ السيارةِ التي استخدمَها المتهمونَ للفِرارِ، فتتبعتْ خطَّ سيرِهَا واستعلمتْ عنْ أرقامِ لوحاتِها وحدّدَتْ مالَكَها.

وسألتِ النيابةُ العامةُ الموظفيْنِ الذيْنِ تواجدَا بالمكتبِ وقتَ الواقعةِ وعميلًا بالمكتبِ وفردَ أمنٍ بشركةٍ خاصَّةٍ معينٍ للحراسةِ.

وتوصّلتِ النيابةُ العامةُ من تحقيقاتِها إلى صورةِ الواقعةِ؛ وهي اقتحامُ ثلاثةٍ ملثمِينَ للمكتبِ من بابِهِ الخلفيِّ المخصصِ لدخولِ الموظفينَ بعد انصرافِ حارسِ الأمنِ، وخلالَ مراجعةِ الموظفينَ المبالغَ المودعَةِ بالمكتبِ، كان أحدُ المتهمِينَ يحملُ سلاحًا ناريًّا ورابعُهُم قابعًا بسيارةٍ خارجَ المكتبِ تأهبًا لفِرارِهِم بعدَ إتمامِ السرقةِ، فأحدثَ المتهمونَ إصاباتٍ بالموظفيْنِ وقيّدوهما وتمكنوا بذلك من سرقةِ المبالغِ الماليةِ وفرُّوا هاربينَ بالسيارةِ التي صورَتْها آلاتُ المراقبةِ.

و تمكنتْ تحرياتُ الشرطةِ من تحديدِ هُويّةِ المتهمِينَ الأربعةِ الذين ارتكبوا الواقعةَ فأصدرتِ النيابةُ العامةُ قرارًا بضبطِهِم، فأُلقيَ القبضُ عليهم وأَرشدُوا عن أربعةِ متهمِينَ آخرِينَ أخفَوْا لدَيْهِم المبالغَ المسروقةَ، فأُلقِيَ القبضُ عليهم كذلكَ وبحوزتِهِم المبالغُ.

وزير الداخلية يكرم أسر شهداء ومصابي الشرطة

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

وخلال الاحتفال، أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن ، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

اليوم الحكم على مرتضى منصور فى سب وقذف عمرو أديب

ينتظر مرتضى منصور الذى يقضى عقوبة الحبس شهرا بعد إدانته فى حكم نهائى صادر من محكمة النقض بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى، اليوم حكما جديدا، وذلك عندما تصدر محكمة جنح أكتوبر حكمها فى قضية السب والقذف المقامة من المذيع عمرو أديب ضد رئيس نادى الزمالك .

وكانت محكمة جنح 6 أكتوبر قد حجزت أولى جلسات القضية، لاتهام مرتضى بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر قناة الزمالك، للحكم بجلسة اليوم .

الاعدام لتاجر مواشى قتل صديقه بنجح حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة تاجر مواشى، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل صديقه بالساطور، وإخفاء جثته، بمركز دشنا شمال قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، و يوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ و أسامة الأمير

ترجع وقائع القضية لشهر أغسطس 2021، عندما عثرت أجهزة الأمن على جثة نبيل دسوقى أنور، فى بيارة بنطاق مركز دشنا ، وتبين من التحريات، أن صديقه محمد.ع.م ، 41 عاما، تاجر مواشى، وراء ارتكاب الجريمة.

كما كشفت التحقيقات، بأن المتهم استدرج المجني عليه، إلى منزله بغرض سرقة 30 ألف جنيه، وذبحه بساطور، وألقى جثته في البيارة محاولا إخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وأحيل إلى جهات التحقيق، التى وجهت له تهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، و حملت القضية رقم 422 لسنة 2022 جنايات دشنا، وقيدت برقم 40 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا..

المؤبد والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين بقتل أحد أقاربهم بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عامل وابنيه، بالسجن المؤبد و 10 سنوات، بتهمة قتل عامل ، بسبب خلافات ميراث بمركز دشنا، شمال قنا .

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ و أسامة الأمير

رجع وقائع القضية لشهر مايو 2021، عندما وجهت نشبت مشاجرة بين محمد.ع.ا ونجليه عمر وهشام،" طرف أول"، و أرض الله حسن أرض الله" طرف ثان"، بسبب خلافات على الميراث.

و تبين من التحريات، أن المتهم الأول زوج شقيقة المجنى عليه، وأن المتهمين الآخرين، هما نجلى شقيقة المجني عليه، تخلصوا من المجني عليه"خالهم"بسبب خلافات على قطعة أرض سكنية"ميراث".